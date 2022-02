El PP recobra aliento con la “era Feijóo”

El Partido Popular encara un nuevo ciclo que puede trastocar de forma muy significativa el mapa político nacional. Resuelto el grave conflicto interno y hallada una salida digna para la sustitución de Pablo Casado en la presidencia de la formación política, la “era Feijóo” –la que se clarificará una vez que el martes el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo corrobore que opta a presidir el partido–, puede acabar convirtiéndose en el revulsivo que el centro derecha esperaba desde hacía tiempo.

Ciudadanos, el partido que pretendía representar el centrismo, está prácticamente liquidado, y su votante huérfano buscaba siglas. En las elecciones de Castilla y León pudo verse cómo un buen saco de esos votos acabó en Vox. Al mismo tiempo, electores que se sitúan en el espectro ideológico del Partido Popular terminaban buscando en Abascal la actitud combativa con la hoja de ruta de Pedro Sánchez.

Una semana después del incendio declarado en el PP, los dirigentes populares constatan que se ha producido entre la militancia con igual rapidez un efecto de pacificación y expectativa. “Feijóo es un candidato atractivo para el votante de Ciudadanos, encara moderación y seriedad, y también puede recuperar votos que se fugaban a Vox, porque el votante de derechas querrá elegir una opción con posibilidades de ganar y producir un vuelco”, asegura un dirigente del PP asturiano.

Quedan aún incógnitas por clarificar: una de ellas, qué pasará con el gobierno de Castilla y León. Feijóo no parece ser proclive a mezclarse con Vox, pero también ha defendido la capacidad de las direcciones autonómicas para tomar decisiones. Los acercamientos con Soria Ya, dispuesto a permitir gobernar a Mañueco siempre que no integre a Vox en su Ejecutivo, pueden ser una forma de librar ese lance; otra es alcanzar un acuerdo lo más rápido posible, antes de que Feijóo tome las riendas. La siguiente escena ya se situará en Andalucía.

El Partido Popular de Asturias resistió en las primeras horas algunas presiones que llegaban de la sede del partido en la madrileña calle Génova para desencadenar apoyos a Casado. Pese al estupor inicial, la dirección regional supo conservar la calma. Las primeras reacciones trataban de mantener al margen al PP de Asturias, buen conocedor de los estragos que causan las batallas internas. Se pasó del “no es elegir entre papá y mamá” y “nos centramos en los problemas de Asturias” al “exigimos una solución ya”. En aquellas horas, la confusión era enorme. Solo dos dirigentes, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la diputada por Asturias, Paloma Gázquez, publicaron en sus redes sociales mensajes de adhesión a Casado: el primero más llevado por la relación personal y la segunda por la vinculación política.

Pero no es extraño que esos movimientos se produjeran porque la urgencia con la que el entonces secretario general, Teodoro García Egea, reclamaba que se explicitasen las lealtades, lo que habría partido en dos a los populares. La presidenta del PP en Asturias, Teresa Mallada, se esmeró en llamar a las juntas locales y medir bien el clima en el que se encontraban. Constató por un lado que la militancia veía en Ayuso un líder con carisma de victoria y que Casado disparaba de un modo poco claro a un valor electoral. Y por otro, que iniciar una batalla fratricida interna no haría otra cosa que desmoronar las expectativas electorales engordando las de Vox. “Prudencia”, era la palabra más repetida. Ese análisis no era exclusivo de Asturias, sino de la mayoría de los territorios. Ya muy pronto empezó a vislumbrarse que el asunto no terminaría sino con una enorme sacudida y que solo alguien con el carisma de Núñez Feijóo podía dar la vuelta a la tortilla. Feijóo ya había sido el anhelado en el anterior congreso, el de la sucesión de Rajoy, pero no había aceptado enfrentarse a Soraya Sáenz de Santamaría.

Los acontecimientos se sucedieron muy rápidamente y Casado terminó en apenas 48 horas por dar marcha atrás en su intento de expedientar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aquel retroceso fue el inevitable motivo de la caída de Casado, que fue perdiendo por horas sus apoyos. Ni logró el respaldo que esperaba de los dirigentes territoriales (en especial de los presidentes provinciales) ni consiguió siquiera mantener prietas las filas del grupo parlamentario.

Los principales barones hallaron en la “solución Feijóo” la única alternativa. Pero ese camino debía quedar allanado sin choques, de ahí que fuese relevante conocer las aspiraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien se encargó de dejar claro que no optaría a liderar el partido.

Pese a toda la cadena de errores apresurados que llevaron a que el PP se colocase una mina explosiva bajo sus pies, la solución al conflicto revela sosiego y mesura. Sin ella, el desastre podría haber resultado catastrófico, pero la mano del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo que se adivina tras la solución, generosa con Casado y coherente con los estatutos, ha supuesto una buena sutura para el partido. Habrá que ver si los puntos aguantan hasta que cicatricen en el congreso extraordinario urgente que se celebrará el primer fin de semana de abril y si el paciente recupera incluso con mejor salud.