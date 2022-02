Un saco de genes que busca la felicidad

La palabra meme, si no me equivoco, se le ocurrió a Richard Dawkins, el famoso biólogo, para designar los genes culturales, esas partículas que, como virus, se trasmiten entre las mentes. Figura en su famoso libro “El gen egoísta”, otro hallazgo del autor: somos un saco de genes, el instrumento que esas cadenas de ácidos nucleicos tienen para sobrevivir. De acuerdo con Dawkins, nuestro único propósito en la vida es pasar nuestros genes a otro saco, que hará lo mismo.

Los genes son la sustancia inmortal que nos habita; nosotros, pobres mortales, azarosa configuración efímera de esa sustancia. Espejismos son pues, todas las religiones que elucubran con el propósito y fin de la vida. No hay otro que intentar permanecer vivo para procrear. Pulverizadas quedan las reflexiones e indagaciones de los filósofos que durante siglos fueron referencia. Vano decir que el ser humano, como pensaba Aristóteles, busca la felicidad, si así se puede traducir la palaba eudaimonia. Sin embargo, aunque seamos un saco de genes, como el caracol, el mosquito o la vaca, nuestra supervivencia, como individuos y como especie, tiene particularidades.

Creo que somos el ser más frágil y dependiente al nacer. Aparece así un propósito intermedio: cuidar durante muchos años a los nuevos sacos de genes. Eso determina el comportamiento del ser humano y la necesidad del grupo. Probablemente inscrito en nuestros genes figure esa tendencia. Nos necesitamos más que cualquier otro animal. Pero no solo es esa dependencia la que nos obliga a confiar en el grupo, casi tan importante es la singularidad de no tener, de fábrica, armas para el ataque y huida. Comparados con nuestros más cercanos parientes, los primates, somos, físicamente, indefensos. Nuestra fuerza está en la inteligencia y las emociones, con ellas creamos esa red potente y segura que es la sociedad. Creo que es un producto genético y las normas que las rigen, esos memes de Dawkins, también lo son. No me imagino, en los albores de la humanidad, una reunión de sabios, inspirados por los númenes, para establecer las reglas del juego. Surgían, adaptadas al medio, como productos de un instinto conducido por los genes. Instinto, como el de la lengua, que se verifica en el medio.

En ese sistema de supervivencia es donde tienen sentido aspiraciones como la de la felicidad, sobre todo porque se configura como una idea en la que los otros tienen un importante protagonismo. Sirve de cemento de la sociedad y su producto memético, la cultura. Ella es la que nos protege, el instrumento creado por el ser humano para asegurar la supervivencia de los individuos y de la especie.

Así que el gen egoísta obliga a su saco a ser altruista para que él sobreviva y siga su viaje eterno. La vida nos la dan y nos la merecemos dándola decía Tagore. Por eso estamos cableados para sentirnos bien cuando damos. Es, de acuerdo con los estudios de algunos psicólogos, una de las claves de la felicidad

Efectivamente, se ha desarrollado, sobre todo en EE UU, toda una disciplina que se encarga de estudiar la felicidad desde una perspectiva científica. He aquí las claves para ser feliz de acuerdo con Laurie Santos en su popular “Laboratorio de Felicidad”: Ser activo socialmente (tener amigos, conocidos, saludados), dormir bien y ser activo físicamente, ser amable y empático, vivir el momento y ser generoso. Sean o no válidos para conseguir eso que llaman felicidad, tienen el interés de que al menos 3 de los preceptos favorecen una sociedad más cohesionada y probablemente eficaz en el cuidado de sus miembros.

De todas formas, temo que todo este movimiento de búsqueda de la felicidad pueda tener un efecto negativo: uno, si no es feliz, es porque no sabe utilizar los recursos que le da la ciencia, o porque los ignora. Es evidente que no es así, sea o no la felicidad un objetivo universal, que lo dudo. No es así porque no todo el mundo tiene las mismas aptitudes, resultado de sus genes, pero también de cómo y dónde se desarrollaron. En un extremo mecanicista, el neuroendocrinólogo infantil Lustig dice que la felicidad se basa en un neurotrasmisor: la serotonina. De ahí la famosa felicidad Prozac. Lo opone a la estimulación de otro neurotrasmisor, la dopamina: la química del placer. La felicidad sería un estado casi mental, reconfortante, que nos hace ser uno con el mundo, en paz, mientras el hedonismo se basa en descargas adictivas, sentidas físicamente, que nos separan de los otros, nos hunden en nosotros mismos.

Un saco de genes que busca la felicidad. Si estar plenamente en el mundo, con todos los sentidos y potencias de la mente conectados con él, es una condición para ella, también lo era, cuando los peligros nos acechaban, para la supervivencia. Y si estar y ser con los demás y en los demás es otra condición, también se asegura al cumplirla la supervivencia. De manera que la búsqueda de la felicidad se puede entender como un espejismo, una estrategia de supervivencia de la especie.