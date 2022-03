Para sus señorías

Noto, con cierto desánimo, que todo lo que escribo últimamente tiene un cierto tono negativo, y créanme, quiero escribir en positivo sobre la vida política y sobre nuestros políticos, pero no hay manera; la realidad es la que es y no salimos de un “fregao” para meternos en otro. Me pongo a escribir sobre la recientemente aprobada reforma laboral, que dio mucho que hablar, y ya queda como algo “antiguo” ante las últimas polémicas desatadas en el ámbito político. Además, por si no teníamos poco, miramos al exterior para ver si cogemos aire con algo que nos anime, y no, tampoco fuera el mundo se mueve por senderos luminosos.

Sí, pido una reforma laboral para la clase política de nuestro país, sobre todo la que se desenvuelve a nivel nacional, que un día sí y otro también acrecienta su descrédito y lleva al ciudadano a no creer en lo que tenía que ser una noble actividad, la política. El ciudadano no se ve representado por aquellos a los que ha dado su confianza, aquellos que deben representar sus intereses, pero que, desgraciadamente, sólo representan las consignas derivadas de una “partitocracia” que no mira por los intereses del ciudadano, sino por los del partido. Es por ello por lo que creo que deberían derivar su actividad laboral/política por otros derroteros. Entronco esta petición (mi vaso de la paciencia ya se ha desbordado) tras asistir el pasado día 3 de febrero, en un nuevo “espectáculo” deprimente, a la convalidación en el Congreso de los Diputados de la “nueva” reforma laboral, pactada previamente por Gobierno, empresarios y sindicatos, y en cuyo desarrollo y posterior aprobación se dejan ver incongruencias y mentiras por doquier, que alientan al descrédito del que no se salva nadie. Si empezamos por la coalición gobernante, se nos ha querido vender una “derogación” total que no es más que un simple maquillaje, manteniéndose en gran medida la reforma laboral del anterior Gobierno del PP; si hablamos de este último partido, ¿por qué votar en contra?, si la reforma ha sido mínima; y, por último, si hablamos de algunos de los partidos que apoyan a la coalición de gobierno (ERC, PNV, Bildu, la CUP...), ¡qué decir!, votan en contra por simple cuestión estratégica y en la creencia de que sus votos no serían determinantes (había que ver sus caras tras el primer recuento y la inicial no aprobación). Pero la guinda del “pastel”, lo esperpéntico, fue el momento de la votación, con un diputado que, al parecer, no se le da muy bien apretar un simple botoncito; dos diputados que, si lo miramos con buenos ojos, actuaron en conciencia (¿conocen nuestros políticos esta palabra?), pero que, si lo hacemos con ojos maliciosos, se saltaron la sacrosanta disciplina de voto de la “partitocracia” política española; y, finalmente, una presidenta del Congreso que se salta determinados procedimientos del reglamento de la Cámara. ¡Ver para creer! Por todo ello, señorías, con todo el respeto, pero también con mucho cariño y esperando que tengan una vida laboral próspera y feliz, refórmense laboralmente, surquen otros caminos alejados de la res publica. Ya lo decía Charles de Gaulle, quien fue presidente de Francia (1959-1969): “He llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos”.