Chuletas para (no) leer a Marcel Proust

No quiere un servidor dejar ayunos tampoco a sus lectores sin los consejos necesarios para triunfar en cenáculos, redes sociales, mesas redondas, conferencias, pódcast y blogs y tuits, ponencias y congresos, y facilitarles, por el contrario, que puedan fardar −en esta, la época del simulacro total− de conocer al dedillo los siete tomos de “Á la recherche du temps perdu” (“En busca del tiempo perdido” o “A la busca del tiempo perdido”), de haber leído tan capital obra del siglo XX −pero sin necesidad de meterse al cuerpo sus cerca de un millón quinientas mil palabras, que ya me las he metido yo por ellos− y de tutearse con su autor, Marcel Proust, de cuya muerte se cumplirán cien años el próximo otoño. Ofrezco con tanta antelación estas chuletas escolares porque ya se van terminando los fastos que conmemoraron los cien años del “Ulises” de James Joyce y los franceses ya se están lanzando a tope al ohlalá propagandístico de su niño mimado, gloria nacional, asmático y extraordinario novelista, de un tipo que literalmente puede cambiarle a uno el modo de ver el mundo: como aquí, pero al revés. Y cuando el bigote del vecino francés veas proustiar, pon el tuyo a remojar. Ahí vamos.

1.- Dígase: Como Proust me habría gustado pasar (o “haber pasado”, según edad) la crisis de los 40. Sin dar golpe antes y creando después una obra maestra. 2.- No pronuncie el título completo, pues parecería que no es usted de la familia. Siempre bastará con “La Recherche”, pronunciado [lagueshérshe] más o menos. 3.- Punto decisivo para medalla de híperexperto: venga o no al caso, sostenga muy enfadado que ya está bien de novatuelos con la escena cumbre de la obra; que el narrador nunca unta la magdalena con los dedazos sino que hace barquitos con ella en la infusión. Y cite de memoria: “Me llevé a los labios unas cucharadas de té en el que había echado un trozo de magdalena”. 4.- Diga siempre que da igual madalena que magdalena: valen las dos, aunque la segunda es la culta. Pero especifique (también con cita) que la descrita en “Du côté de chez Swann” −o sea, en [dicotédesheshuán]− era “uno de esos bollos, cortos y abultados, que parece que tienen por molde una valva de concha de peregrino”. 5.- Presuma de erudito. Hable del “Proust entre las estrellas” de Malcom Bowie; alabe con reparos la antología de María del Mar Duró “De la imaginación y del deseo” (diga que la encuentra muy demasiado postmoderna); apréndase los nombres de algunos estudiosos del autor, como Diesbach, Painter (llámelo “el gran birminghense” sin nombrar su apellido); venere a Tadié. 6.- Declare su absoluta preferencia por uno de los siete tomos: da igual cuál. 7.- Con gesto de disgusto sentencie que no le gustó mucho la película de Volker Schlöndorff (o al revés). 8.- Recuerde que en el film “La grande bellezza” una joven presume, para ligar, de estar escribiendo una novela proustiana. Presuma usted también. 9.- Vacile de geografía: Combray es Illiers (desde los 70, ya se llama Illiers-Combray), al SO de París. Balbec es Caubourg, a tres horas al Oeste. 10.- No dude: hay más escrito sobre Proust que lo escrito por el propio Proust. 11.- Sostenga: “Me encanta que Albertine monte en bicicleta”. Añada tajante: era un trasunto del chófer de Proust. 12.- Quede como un príncipe: “Cocinas la carne guisada mejor que Françoise la de Proust”. 13.- Diga Swann, nada de Charles. Añada de sí mismo que tiene o ha tenido más doble vida que Swann y más sobrenombres que el barón de Charlus. 14.- Siente fama de tonto y xenófobo (pleonasmo) al soltar que Proust solo gusta a los raritos franceses porque se divertía alfileteando ratas. 15.- Falte a la verdad asegurando que tiene usted la pared de su dormitorio acolchada para evitar ruidos, como Proust la tenía. Igual hay suerte y alguien pica, quiere comprobarlo y pueden juntos leerlo sobre la cama.