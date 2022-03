Ucrania no quiere ser la hermana pequeña

Ser ucraniano siempre es difícil. Hoy también lo es. Cuando hoy estamos en el centro de la mirada de todo el mundo, nos sentimos un poco raros. El mundo pocas veces nos da tanto apoyo y cariño como ahora. Cuando veo en vídeos cómo los polacos están en las estaciones de ferrocarril con pancartas que ofrecen cobijo y transporte gratis a los ucranianos; cuando veo a los rumanos que reciben a mis compatriotas con bocadillos y botellas de agua; cuando leo cómo los alemanes permiten a los ucranianos viajar gratis...Mi corazón se derrite. Me emociono mucho. No, no estamos acostumbrados a que se fijen en nosotros. Siempre hemos sido la hermana pequeña de Rusia.

Hasta hace poco no era así. Me dolía mucho que algunos periódicos españoles, sobre todo deportivos, acusaran a nuestro futbolista Roman Zozulya de ser nazi por apoyar a nuestras fuerzas militares, por mandarles ayuda. Lo llamaban nazi por llevar la ropa con el tridente, que es nuestro escudo oficial y que ya tiene muchos siglos de historia. Me duele que, en algunos programas de radio, hace ocho años, los “expertos” en historia de la URSS, con toda seguridad, decían que Crimea, por derecho, pertenece a Rusia, olvidando decir que el Gobierno Soviético proclamó a la población autóctona de Crimea, a los tártaros, enemigos del pueblo, y los mandó a todos a sitios lejanos y hostiles. Y que los ucranianos, con su esfuerzo, su trabajo, sus impuestos, trajeron a la península agua de nuestro Dniéper y construyeron las infraestructuras. Crimea no era un regalo, era una piedra en el cuello. Después, cuando Crimea se convirtió en paraíso, empezaron a llegar a Crimea los rusos.

Me duele cuando, en muchos países, a los ucranianos los llaman nacionalistas. ¿Pero cómo los ucranianos pueden no ser nacionalistas si en Ucrania, por lo menos dos o tres veces al año, matan a alguien por hablar en ucraniano? En Ucrania, los padres muchas veces no pueden educar a sus hijos en ucraniano, porque las escuelas musicales, deportivas, de dibujo, funcionan en ruso. En la escuelas, los profesores pueden ridiculizar al niño o a la niña por hablar en ucraniano. Los ucranianos tenemos que exigir cada día en los supermercados que nos atiendan en ucraniano. ¿En qué país europeo introducen cuotas para que haya programas con el idioma oficial? Pues en Ucrania sí que las ponen. Y esto teniendo en cuenta que más del 78% de la población reconoce que el ucraniano es su lengua materna.

Los ucranianos tenemos un poeta, Oleksandr Oles, que en el año 1932, año del genocidio de los ucranianos, que se conoce como Holodomor, escribió un poema llamado “Europa se quedo en silencio”.

Este poema dice:

“Cuando Ucrania luchaba con verdugos por su derecho a vivir y esperaba la compasión, Europa se quedó en silencio.

Cuando Ucrania luchaba con enemigo muy fuerte, se desangraba y estaba esperando ayuda amistosa, Europa se quedó en silencio.

Cuando Ucrania maldijo la vida y toda se convirtió en la tumba, y lloraba hasta el demonio, Europa se quedó en silencio.”

Se quedó en silencio no solo Europa: América también, comiendo tranquilamente el pan ucraniano que el régimen de Stalin sacó de la boca de los ucranianos. Entonces nadie vio a Ucrania.

Ahora, por fin, el mundo ha despertado y ve a mi pueblo, que muestra a todos que, por el derecho a ser libres, por el derecho de pertenecer al mundo democrático, también por el derecho de hablar en su idioma, por el derecho de elegir su camino, merece la pena luchar, merece la pena hasta dar su vida.

Ahora, Ucrania sale de la sombra de Rusia. Espero que el mundo ya haya dejado de vernos a través de gafas rusas. Y también espero que a nuestros futbolistas ya no les llamen nazis por ayudar al ejército ucraniano.

Gloria a Ucrania.