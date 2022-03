Parece ser que la reflexión, la razón y el sentido común han dado por fin sus frutos: en las facultades de Formación del Profesorado y en las de Psicología, Sociología, Filosofía y Periodismo, y quizás en otras muchas, se va a enseñar a los estudiantes a distinguir calabazas de dragones. Aunque ya había ejemplos pioneros en algunas universidades, ahora tal enseñanza se va a generalizar.

No he conseguido averiguar todavía cómo los popes de la educación han llegado a este consenso de sensatez. Aunque hayan partido, sobre todo, de alguna fundamentada teoría que todavía desconozco, supongo que eso de las calabazas y los dragones tendrá algo que ver con un cuento que me contaron hace mucho tiempo y que paso a relatar.

En un remoto lugar, habitaba un grupo de atemorizados campesinos. Poseían todo cuanto necesitaban para vivir en armonía consigo mismos y con la naturaleza. Pero, ay, su pequeña aldea se encontraba dominada por un tremendo dragón. Lo contemplaban a lo lejos, espantados. El dragón siempre estaba allí, vigilándolos desde un promontorio. Para no ser atacados, habían acordado ofrecerle lo mejor de sus cosechas. Y el horripilante ser parecía contentarse con el abundante tributo.

Un día pasó por allí un viajero. Lo acogieron con la hospitalidad que les caracterizaba y le contaron lo que les atormentaba.

Nada más oír su relato, el viajero les prometió que él acabaría con el dragón. Dicho y hecho, al amanecer, armado con una lanza, se dirigió a enfrentarse con la temida bestia. Ya en los dominios del abominable, se dio cuenta de que lo que producía la desdicha de aquellas pobres gentes ¡no era más que una gigantesca calabaza! El miedo la hacía parecer una criatura espeluznante.

Retornó a la aldea y les contó a los campesinos su descubrimiento. Ellos lo miraron incrédulos. De inmediato, pensaron que aquel hombre se había vuelto loco al ver de cerca a tan espantosa y desmesurada criatura. ¿Cómo alguien que no estuviera enajenado podía afirmar que lo que los venía aterrorizando desde hacía tanto tiempo fuese solo una simple calabaza? Los campesinos rogaron al viajero que se fuera y no regresara jamás.

Y siguieron alimentando al dragón.

Pasó bastante tiempo antes de que alguien volviera a pasar por allí. Un día llegó una mujer, que, como el anterior viajero, peregrinaba alrededor del mundo. Le ofrecieron su hospitalidad y le contaron también la causa de su amargura. Ella, como el primer visitante, les prometió que al amanecer saldría con su espada dispuesta a matar al dragón. Aunque la veían audaz y decidida, todos la compadecieron y trataron de disuadirla.

La mujer, fiel a su promesa, se internó en el territorio del monstruo. Y enseguida se dio cuenta, igual que el otro viajero, que aquello que aterraba al pueblo no era más que una inmensa calabaza. Tras un momento de vacilación, de no saber qué hacer, desenfundó su espada y destrozó a la terrorífica alimaña.

Al regresar, todos la rodearon expectantes, interrogándola sin palabras.

Ella les dijo:

–He acabado con el dragón. Mi espada aún está teñida con su sangre.

Alborozados, los campesinos le rogaron que se quedara a vivir con ellos. La mujer aceptó la invitación. Se instaló en la aldea durante algunos años. Los suficientes como para enseñarles, con mucha dedicación y con mucha paciencia, a diferenciar calabazas de dragones.

Nota para el catedrático Marino Pérez Álvarez.

El catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo Marino Pérez Álvarez, que se jubila este año, dedicó su vida académica a propiciar que sus alumnos y lectores diferenciaran calabazas, esas hortalizas que pueden llegar a tener dimensiones gigantescas y pesar más de mil kilos, de esos seres mitológicos, también enormes, que son los dragones. Este ha sido el empeño que le ha animado a impartir sus clases y a escribir libros, como “El mito del cerebro creador”, “Las raíces de la psicopatología moderna” y, junto a José Errasti, “Nadie nace en un cuerpo equivocado”, entre otros. Marino ha tratado de desmontar, con el conocimiento, la capacidad, la tenacidad, el respeto y la paciencia que le caracterizan, arraigadas y falsas ideas, o, lo que es lo mismo, insisto, ha tratado de enseñar a diferenciar calabazas de dragones. Y en ello seguirá, estoy convencido, tras su jubilación.