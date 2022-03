Menos pasta y más paro

Con el rechazo frontal de la patronal, el Consejo de Ministros acaba de ratificar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone unos costes laborales para la empresa de 1.533 euros por pago. Una subida del 2,6% que es realmente una pérdida de renta para los 1,8 millones perceptores si se descuenta la inflación interanual del 6,5%. Y tiene efectos: eleva los salarios en general, la inflación, y la cuota de autónomos (63% de ellos declara ingresos por debajo del SMI), pero disminuye la competitividad y el empleo. La subida en vez de venir por la bajada impositiva al trabajo, va sobre los costes empresariales lo que dificulta aún más la contratación amenazando a los laboralmente más débiles y aquellas regiones y provincias menos prósperas. La agencia Moody´s y el Banco de España estiman que la subida del salario mínimo hará que se deje de crear empleo y que se destruyan puestos de trabajo. Una tragedia para un sector juvenil con un escandaloso 36% de paro, frente al 8% en la zona euro. En un entorno económico de país, con las peores ratios económicos de la OCDE, la subida del salario mínimo va a contribuir a perjudicar la competitividad de la economía española. Intervenir los salarios por Ley es un error, pues es mucho más efectivo procurar una buena oferta de trabajo para que los sueldos suban por efecto de la productividad y la competencia, tal y como interactúan países prósperos como Austria, Dinamarca, Finlandia o Suecia. En el año 1980 el SMI de España era el 85% del salario mínimo de Europa, hoy, el “histórico” SMI 2022 es el 45% de la media europea. En cualquier caso, si se considerase aplicar una percepción mínima, lo razonable es que se elabore desde objetivos de eficiencia y aplicando límites por sectores profesionales. El efecto no es el mismo sobre el sector agrícola u hostelero que sobre, por ejemplo, el tecnológico. Se dice que subiendo el salario mínimo se protege a los jóvenes sin empleo o de baja capacitación obligándoles a no aceptar empleos con remuneración menor a 1.000 euros al mes. Sin embargo, los datos demuestran que el efecto es el contrario. La gran empresa no se ve afectada por este incremento, pues todos sus límites inferiores superan el SMI. Esto tiene una verdadera influencia sobre las pequeñas empresas y sobre los autónomos con algún empleado. Es decir, al 90% del tejido industrial español. Con esta exigencia los empleadores pueden decidir que dedicar horas a enseñar a jóvenes nobeles no les merece la pena y, pagar un salario mínimo alto no les recompensa, prefiriendo organizar la empresa de otro modo. Es posible que, si se les preguntase a esos jóvenes por la oportunidad de encauzar una preparación en un trabajo práctico, seguramente muchos dirían que sí. Además, la prohibición de empleos por debajo del SMI suele originar un efecto perverso: estos trabajadores se emplean en la economía sumergida, muchos de ellos para poder sobrevivir. Allí no rigen salarios mínimos, ni contratos escritos, ni protecciones sociales. La destrucción de empleo supone una reducción de las cotizaciones sociales y, al mismo tiempo, un aumento del colectivo dependiente de los subsidios públicos, algo indeseable dado los déficits de la Seguridad Social y de la deuda pública. La ministra del ramo ha calificado como “ciencia ficción” la tesis de que la subida del SMI sube el paro; entonces por qué en vez de subir 35 euros mensuales se sube a 2.000 euros y toda la población se convertiría –por arte de magia– en clase media, o mejor 5.000 euros y somos todos clase alta y ya no habría discusiones sindicales. El problema no está en la cantidad remunerada sino en las consecuencias. Si la empresa sube los salarios más bajos, se genera un efecto en escalada para tramos superiores siendo los costes finales muy superior a lo esperado. Y esto suele concluir en el círculo del declive: incremento de los precios, reducción de ventas, pérdidas de márgenes contables, disminución de empleo, cambio de contratos a media jornada, sustitución de los empleados más caros, permuta de trabajo manual por máquinas, deslocalizaciones, desinversiones, éxodo de talento, desempleo, reducción de ingresos fiscales. Luego: lamentos, chispas por los ojos y debates en las trincheras.