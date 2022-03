Blanqueando dictadores

Si ustedes se fijan, todas las dictaduras –por cierto que la mayoría de las que existen en la actualidad son de extrema izquierda– tienen una fijación por disimular su tiranía a base de disfrazarse de democracia para engañar a sus ciudadanos y al mundo. Los sátrapas que las lideran, pretenden dar la imagen, con el fin de legitimarse, de que han ganado unas elecciones “libres” para ejercer su abominable poder.

Para corroborar esto que digo, no hay mas que ver como se perpetúan en su despotismo Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Putin en Rusia, Lukashenko en Bielorrusia, King Jong-un en Corea del Norte que, simulando comicios transparentes, que realmente son fraudulentos, ganan con el 99% de los votos y los usan para ejercer un poder absoluto y represor. Por supuesto que, en esta nómina de regímenes autocráticos, no me olvido de incluir a Cuba.

El procedimiento que utilizan todos ellos es calcado y viene a ser como una especie de franquicia del totalitarismo, pues primero reprimen cruelmente las manifestaciones y el estallido social de la población, causando cientos de muertos y, después encarcelan a sus oponentes políticos (todavía quedan centenares en Venezuela, Nicaragua y Cuba) acusándolos de traición y sedición a la patria, a la vez que provocan diásporas de cientos de miles de refugiados e inmigrantes.

Hay un tercer paso en ese proceso habitual, que es el intento de blanquear las falsas elecciones para que parezcan democracias a los ojos de la comunidad internacional y, para ello, sobre todo las dictaduras latinoamericanas, se sirven de algunos personajes como Zapatero, Garzón, Juan Carlos Monedero, Irene Montero y otros de Podemos que forman parte del llamado Grupo de Puebla. Este G. de P. reúne a unos cuarenta izquierdistas, populistas y revolucionarios de América Latina y España, donde ZP lleva la voz cantante, dedicándose a sostener y apuntalar a las dictaduras venezolana, cubana y nicaragüense a pesar de que saben que los derechos humanos y las libertades, en aquellas naciones, importan un carajo. La función que ejercen los blanqueadores viene a ser la de regar con perfume la farsa y el engaño del proceso electoral para que el aroma democrático disimule el olor a corrupción.

Se sospecha, con fundamento, que los apoyos de esos personajes no son gratuitos ni resultan económicamente baratos, pero el coste del blanqueo no les importa demasiado a los dictatorzuelos pues, a pesar de que acaudillan y mangonean los países mas pobres de la tierra en los que sus gentes sufren todo tipo de carencias básicas, ellos y sus fieles amiguetes están forrados.