El dolor como algo mental

Todos los seres vivos, para estarlo, necesitan tener información de su entorno y de su interior. Así pueden reconocer las situaciones que les afectan, sean favorables o desfavorables. El objetivo es triple: obtener energía del medio, buscar pareja –esto solo atañe a los que se reproducen sexualmente– y mantener el equilibrio de sustancias químicas en su medio interno. En seres tan elementales como las bacterias, que aún no reunieron su material genético en un núcleo, sus genes reciben información del exterior para inhibirse o activarse en función de las circunstancias. Es el caso de E.Coli. Tres de sus 4.000 genes se encargan de hacer posible que la lactosa que haya en el medio se aproveche. Normalmente están inhibidos, una estrategia lógica de conservación de energía: sería un gasto inútil fabricar las proteínas sin uso inmediato, los seres vivos no saben almacenar energía en forma de proteínas. Pero cuando hay lactosa en el medio, ese inhibidor deja de actuar y la bacteria fabrica las enzimas necesarias. Basta añadir glucosa, uno de los productos en los que se convierte la lactosa mediante las enzimas activadas, para que se inhiban. Es evidente que la bacteria que detecta la lactosa, o la glucosa, no sabe que lo hace ni cómo.

Estar vivo exige un esfuerzo permanente para mantener el medio interno en las condiciones adecuadas, aquel que permite que se produzcan las innumerables reacciones químicas de la vida. Necesita saber cuál es el estado actual, cuál el ideal y tener un mecanismo para corregir las desviaciones. Antes de que hubiera sistema nervioso, o endocrino, ya existía la capacidad de tomar esas decisiones. Con la adquisición del sistema nervioso y el desarrollo del cerebral, es en él donde se representa el estado interno del organismo y donde se ejecutan las órdenes para restablecer el equilibrio. Hacerlo se acompaña de placer o bienestar, una emoción que premia el esfuerzo. En contraste, si el cerebro detecta un estado desequilibrado de algún tejido el sujeto experimenta dolor o malestar. Y cuando el cerebro, o la mente, crea la conciencia, el saberse vivo, entonces se reconoce y elabora esa sensación y con el lenguaje se nombra: dolor. De manera que el dolor, sea por un desequilibrio interno o por una agresión que modifique el estado de los tejidos, es una cosa mental. Como la pintura en palabras de Leonardo da Vinci, y tantas otras cosas. Experimentamos el dolor con el cerebro porque allí se representa lo que ocurre en el cuerpo. Es información necesaria para gestionar el organismo. Además, él mismo, el cerebro, lo puede provocar en ausencia de una señal corporal. Es lo que ocurre cuando un amputado siente dolor en ese miembro. Y probablemente tengan un origen cerebral la mayoría de los dolores de espalda y el dolor de cabeza que se denomina por tensión. Más complicado es el dolor de la fibromialgia. La fibromialgia existe como diagnóstico desde hace unos 30 años. Como en el dolor de espalda idiopático y la cefalea por tensión, no hay ninguna señal fisiopatológica que la caracterice: su definición es por los síntomas. En estos 30 años han aparecido varios criterios diagnósticos, el más aceptado es el del Colegio Americano de Reumatología que los revisó en 2010. Mide el índice de dolor global en 19 áreas dolorosas en función de lo que los pacientes sienten: se puntúa hasta un máximo de 19. Se complementa con la gravedad de tres síntomas: fatiga crónica, ausencia de descanso nocturno y trastornos cognitivos, tres entidades que suelen acompañar al dolor. Cada uno se puntúa entre 0 y 3, que da un máximo de 9 puntos. A ello se añade la comprobación de una lista de 41 síntomas que incluye síndrome del intestino irritable, fatiga/cansancio, debilidad muscular, síndrome de Raynaud, zumbido en los oídos, etcétera. Dependiendo de cuantos tenga pueden llegar a contabilizar un máximo de 3 puntos. Una vez hecho el chequeo y sumados puntos, toca decirle al paciente si tiene la enfermedad. Debe cumplir una de estas dos condiciones: que haya al menos 7 puntos dolorosos y que la puntuación de síntomas sea al menos de 5 o que solo haya hasta 3 puntos dolorosos y la puntuación sea de 9 o más. Como ven, la fibromialgia que en principio era dolor, hoy puede serlo, aunque haya poco, solo tres puntos dolorosos, si tiene muchos síntomas de otras esferas. Una enfermedad compleja, difusa y confusa. En ausencia de etiología, el tratamiento se dirige a los síntomas: aliviar el dolor, tratar con psicoterapia o fármacos los trastornos cognitivos y emocionales, etc. Los resultados no son demasiado buenos. Los pacientes sufren, hacen sufrir a sus convivientes y personas cercanas, consultan repetidamente, ingresan ocasionalmente y experimentan los efectos secundarios de los tratamientos El pronóstico tampoco es bueno. Los mejores resultados se observan cuando se identifican y controlan los factores estresantes que pudieron estar en el origen de la enfermedad y cuando se logra el control mental del dolor. La fibromialgia, que afecta quizá al 3% de la población, es un gran problema de difícil manejo.