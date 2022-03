La estafa en Tinder al desnudo

El conocido como “estafador de Tinder”, un israelí (cambiaba tanto de nombre que es complicado elegir uno en particular) que se dedicaba a desplumar económicamente a sus ligues en esta popular red social de citas, fue sentenciado a solo quince meses de cárcel, pero, aunque sus víctimas no lograran que el castigo judicial fuera demasiado elevado, sí que consiguieron erosionar con fuerza su identidad. Su rostro salió publicado en medios de todo el mundo asociado a la palabra “estafador”, precisamente la relación que ningún timador desearía tener. El caso es que este israelí de nombre variable, una vez que ha salido de la cárcel, continúa cometiendo estafas. Ha vuelto a Tinder, de hecho. ¿Qué es lo que lleva a sus víctimas a seguir cayendo en su trampa?

Antes de empezar. El tema del timador de Tinder se trata ampliamente en un documental que acaba de estrenar con gran éxito la plataforma Netflix y que suele tener un efecto raro, pero explicable. Muchos de los espectadores acaban por culpar a las víctimas acusándolas de ser unas crédulas. Puede parecer contraintuitivo, pero es totalmente normal. Es un sesgo cognitivo conocido como el “efecto tercera persona”, por el que los telespectadores tienden a pensar que las técnicas de persuasión usadas por los estafadores tienen más efecto sobre los demás que en ellos mismos. Fatal error.

El caso es que la posibilidad de obtener una ganancia inesperada como la que propone el estafador de Tinder a sus víctimas –véase ligar con un ricachón y, pasar de una vida anodina a una cargada de lujos, de viajes y de cenas caras– suele provocar que el juicio se ensombrezca y que la realidad quede distorsionada. Eso provoca que la potencial víctima sea más vulnerable. El estafador conocedor de esa jugada –probablemente de forma intuitiva– va ganándose la confianza de sus ligues de forma rapidísima, fugaz, acomodándose a sus deseos.

Es en ese momento en el que entra en juego otro sesgo, el de la confirmación. Las víctimas tienden a ver la realidad como desean que sea y no como realmente es. El israelí lo adornó todo su relato con una vida de lujos y de derroche económico con el que ahogar a sus ligues. Una jugada inteligente, porque el éxito y, más aún, la riqueza es interpretada por los demás como un rasgo de autoridad social. Él tiene el mando. El estafador, además, construye todo un clima de confianza en sus víctimas con una impoluta presencia en las redes sociales. Va bien vestido, sale en fotos rodeado de gente, está constantemente de viaje... Vamos, que no es ningún asocial. Solo con las fotos que va colgando da mucha información sobre sí mismo. Porque, como bien sabe, no hay nada que moleste más a los demás que no saber, que vivir en la ignorancia. La trampa se teje en las redes sociales, un mundo imaginario ideal para construir identidades falsas. Pero, una de las cualidades de este estafador es que da muy rápido el paso de la ficción a la realidad, a la vida en carne y hueso. Les pide rapidísimo una cita.

El siguiente gancho del estafador es el de usar grandes gestos con sus víctimas. Invitarlas a una cena, un viaje en jet privado... Todo rociado con mensajes elegantes y distinguidos. Y aderezado con conversaciones sobre la propia vulnerabilidad del estafador en las que habla de su paso por la cárcel o de pertenecer a un sector –el de los diamantes– en el que se genera muchos enemigos. Eso fomenta el apego y la conexión con sus víctimas.

Preparado el terreno, llega el momento de la estafa. Es cuando el israelí se dedica a infundir miedo y ambigüedad entre sus víctimas, lo que provoca que, ante una situación, desconcertante o inusual, la gente tienda a aferrarse a lo familiar, a lo que tiene más cerca. Más a mano.

Las estafas no son algo nuevo, son tan viejas casi como el ser humano, pero internet se ha encargado de expandir el engaño, rompiendo fronteras. Hay un patrón, más o menos diferencial, de aquellos que son más proclives a caer en una de estas estafas. Suelen ser personas con un nivel alto de impulsividad y, por lo tanto, de toma de riesgos, y unos niveles más bajos de inteligencia emocional. La base para tomar una buena decisión es, precisamente, todo lo contrario. Es básico ser poco impulsivo para evaluar todas las alternativas de la forma más sosegada posible y hay que tener un gran control de las emociones, para evitar que nos jueguen una mala pasada como a las víctimas del estafador de Tinder.