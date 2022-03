En 1915, en el I Congreso de La Haya, más de mil mujeres procedentes de distintos países debatieron y acordaron veinte resoluciones a favor de la paz. Fue el gran intento de una alianza por parte de las asociaciones de mujeres que persiste en nuestros días: la Liga Internacional de Mujeres por la Paz. Documentos, escritos y alegatos advirtieron al mundo de la necesidad de la construcción de una sociedad bajo otros parámetros que no estuviesen asociados a la violencia y la destrucción de los seres humanos y del planeta Tierra. Sus propuestas fueron recogidas en los acuerdos de paz en la Primera Guerra Mundial, los 14 puntos atribuidos al presidente Woodrow Wilson.

En 1982, la Asociación Feminista de Asturias-AFA, junto con el Movimiento Asturias por la Paz organizó en Oviedo, en la Plaza Porlier, una acampada en solidaridad con las mujeres de Greenhan Common en contra el despliegue de armamento nuclear, participando con ello en la campaña europea “Diez millones de mujeres por la paz”. Una carga policial y el celo de la policía municipal destruyó tiendas, levantó el campamento y agredió a las mujeres concentradas. En abril de 2003, en un aula del Edificio Histórico de nuestra Universidad, casi un centenar de mujeres volvimos a levantar nuestras voces contra la guerra de Irak: “En nombre de las mujeres, no”.

¿Podríamos las mujeres parar las guerras? La pregunta se la hizo Virginia Woolf en su ensayo “Tres Guineas”, publicado en 1938 antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Civil española. Y nos da muchas pistas del por qué no es posible, a pesar de nuestras implicaciones para oponernos a las políticas militaristas y a sus consecuencias: las guerras, los genocidios, desapariciones y persecuciones, violaciones, desplazamientos y desarraigos masivos; a pesar de nuestra defensa de los derechos humanos y, en algunos casos, de efectuar mediaciones entre partes enfrentadas. La palabra es poderosa, pero no parece suficiente. Pero seguimos utilizando la palabra. Nos enfrentamos a “los juegos de la guerra” y sus tráficos de armas, intercambios de territorios, repartos de dividendos e influencias... donde las personas y el planeta son fichas sin valor: vidas humanas arrebatadas, espacios destruidos y la Tierra en riesgo de colapso. En palabras de Svetlana Alexiévich “... seres humanos involucrados en una tarea inhumana”. Seguimos utilizando las palabras, la ayuda mutua y la solidaridad frente a la tecnología para la destrucción, frente al pensamiento bélico de gobiernos y dirigentes para quienes un conflicto armado siempre forma parte de su escenario además de utilizar los avances en la ciencia para la fabricación de armas cada vez más destructivas.

En este 8 de marzo, en el que de nuevo las mujeres saldremos a la calle para dar visibilidad a nuestra agenda política, no podemos obviar nuestro posicionamiento frente a la guerra desatada en Ucrania y junto con las compañeras de la Liga Internacional por la Paz y la Libertad (WILPF), nos sumamos a su llamamiento para la acción (en https://wilpf.es/llamamiento-a-la-accion-no-mas-guerras-ni-ahora-ni-nunca-mas/): el momento es ahora. Y si no encontramos la manera de unir nuestras diferentes luchas en una voz coherente, pronto no tendremos ninguna voz. Ya no podemos permitirnos el lujo de quedarnos quietas y esperar las reacciones de los que se han perdido por el poder y la codicia. Debemos actuar ahora. Y debemos hacerlo en solidaridad con todas las personas que se enfrentan a una amenaza inmediata contra sus vidas. En Ucrania y en otros lugares. Trabajar en la forja de un nuevo camino para la seguridad humana, basado en la sostenibilidad medioambiental, la solidaridad, la cooperación, la no violencia y una economía política feminista redistributiva centrada en la igualdad, la justicia social, el decrecimiento y la sostenibilidad ecológica.