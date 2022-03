Pequeñas respuestas a grandes interrogantes sobre la contratación pública

¿Es razonable que las Administraciones Públicas (AA PP) generen, con su política de compras, empleo a miles de kilómetros cuando en la región hay miles de parados?

¿Por qué las AA PP, que exigen para el desarrollo de actividades económicas en sus circunscripciones, fruto de grandes conquistas sociales absolutamente irrenunciables, el cumplimiento de medidas laborales, fiscales, de igualdad, medioambientales, etc. (no será por escasez de regulación y, en ocasiones, excesos burocráticos), sin embargo, cuando compran para sí mismas, no es infrecuente que se olviden de todas estas obligaciones y se permitan blanquear inaceptables conductas con algunos de sus aprovisionamientos venidos de lejanas factorías –ojos que no ven– que abochornan la mínima sensibilidad, o bien contratar con precios tan bajos o condiciones tan irracionales que no permitan soportar todos los costes derivados del cumplimiento de la legalidad vigente?

¿Por qué desaprovechar el enorme potencial de la contratación pública para favorecer la innovación?

¿Por qué no anticipar los perversos efectos que la renuncia a determinadas producciones estratégicas supone en los momentos en los que se puedan necesitar –pandemias, crisis económicas, guerras…– que, en ocasiones, supone tener que gastar con creces los supuestos y engañosos ahorros habidos en años, al margen de tener falta de suministros cuando puede que más se necesiten?

¿Por qué no se hacen evaluaciones de las políticas de contratación pública para conocer la consecuencia de sus efectos económicos y sociales?

¿A quién, en su sano juicio, se le ocurriría perder todas estas enormes oportunidades que, a su vez, generan más ingresos fiscales para las propias AA PP, a base de una inteligente política fiscal que favorezca ingresar más, no por tener más altos impuestos –matando a la gallina de los huevos de oro–, sino por tener mayores bases imponibles por la generación de mayor actividad económica y empleo?

¿Puede la falta de liderazgo político y técnico, quizá por un efecto péndulo, a consecuencia de un período anterior en el que se abusaron de determinadas formas de contratación, hipotecar el futuro, por no encontrar fórmulas que resuelvan esas malas praxis sin renunciar al potencial transformador y dinamismo económico y social que puede suponer la contratación pública?

¿No debería la contratación pública exprimir todas sus capacidades para promover una gestión eficiente de las AA PP haciendo crecer, a su vez, la economía, favoreciendo el empleo, promoviendo la innovación, facilitando el emprendimiento y la actividad empresarial, manteniendo y atrayendo talento, a través de eficientes colaboraciones público-privadas, siempre desde la perspectiva del interés general en aras de favorecer una sociedad próspera, cohesionada, inclusiva y sostenible?

No debería primar la indolencia, ni la falta de audacia sobre la capacidad de cumplir misiones públicas ambiciosas y bien orientadas, ejerciendo de círculo virtuoso, a través de una acertada política de contratación.

Unas administraciones públicas eficientes y con propósitos bien definidos, con acertadas estrategias y acciones que las impulsen, que aprovechen todo su potencial, sin duda pueden convertirse en un potente tractor económico y de innovación. Los ingredientes para ese buen funcionamiento:

a) Determinación, liderazgo y consenso político (implica tanto al gobierno como a la oposición)

b) Digitalización transversal

c) Una buena regulación del empleo público que favorezca la motivación y la responsabilidad

d) Unos procesos ágiles, bien analizados y gestionados.

Nos jugamos mucho de la tan cacareada e ineludible reindustrialización, y para ello las AA PP pueden y deben contribuir a conseguirlo; ya hemos podido aprender que no es buena idea ceder la exclusividad de ser, a unos, la fábrica mundial, a otros, los líderes de la innovación y la tecnología, y, a otros terceros, ser los que manejan los hilos de la financiación global. ¿Con qué nos vamos a quedar? Si la respuesta es solamente ser los plusmarquistas verdes del planeta, por supuesto tendremos un buen propósito para llegar al fin del mundo, pero quizá no tanto para llegar a fin de mes.

Por supuesto, un sí rotundo a abrir fronteras, a favorecer los mercados abiertos, a promover la sana y enriquecedora competitividad empresarial y a un profundo compromiso con la sostenibilidad, la igualdad, y los derechos sociales, pero, un sí, igual de rotundo, a participar con reglas de juego claras y comunes, a no hacer trampas ni a los demás, ni, tampoco, hacerse trampas al solitario. Sentido común, análisis, razonamiento y evaluación de las políticas. El tejido empresarial también tiene sus propios deberes para desplegar, en conjunción con las AA PP, todo el potencial que la contratación pública podría ejercer sobre el bienestar social, la economía y el empleo.