Putin ha puesto precio generoso a la cabeza de Zelinski, que según algunos medios ha logrado sobrevivir en la última semana a tres intentos de asesinato alentados desde el Kremlin. El presidente ucraniano deberá ser prudente en sus apariciones públicas, resguardarse y cuidar lo que come y lo que bebe, no vaya a engrosar en el futuro inmediato la larga lista de los grandes cadáveres de la historia que almacenan arsénico en sus venas. Si bien a nuevos tiempos, mejores venenos y más poderosos y efectivos, como el polonio 210, sustancia extremadamente tóxica y altamente radiactiva, arma mortífera que supuestamente los servicios secretos rusos utilizaron para silenciar al ex espía Litvinenko.

En la antigüedad, los Borgia fueron maestros del arte de perpetuarse en el poder por medio de la eliminación de enemigos a base de medidas dosis de ponzoñas bebedizas. Ya en la antigua Roma hubo destacados prácticos en esas habilidades, como la maga Locusta, experta en botánica procedente de las Galias, a quien la astuta Agripina recurrió con éxito para liquidar al emperador Claudio y elevar a Nerón a la máxima dignidad del imperio. No es probable que Putin sufra en Ucrania su particular Waterloo, pero tal vez deba extremar la vigilancia a su alrededor y rodearse de intachables fieles porque antes o después desde Occidente algún millonario pondrá su rostro en una hoja volandera con un “Se busca, vivo o muerto”, añadido a una elevada recompensa. Si por servicios prestados al ex jefe de la KGB ya son multimillonarios el chófer y el cocinero de Putin, tal vez el próximo oligarca del Kremlin sea el catador previo de cada cucharada que en estos días el promotor de esta guerra inexplicable se lleve a la boca. Arsénico, por compasión.