Pablo: “Te cortan el agua sin previo aviso y te quedas como un tonto en el plato de la ducha abriendo y cerrando el grifo como si fueras a amansar la mala suerte con tus movimientos perplejos y tu cabeza enjabonada. Se va la luz cuando estás planchando y ahí estás tú en el centro de la cocina con una herramienta inútil en tus manos. Humeando. Se para el ascensor entre el cuarto y el quinto y por tu cabeza pasan imágenes catastróficas mientras una voz lejana te intenta tranquilizar, como si eso fuera posible encerrado en una caja inmóvil y con tu claustrofobia exigiendo que pegues un grito de angustia. No lo haces porque tu sentido del ridículo siempre ha sido muy superior a tus miedos. Algo es algo. Se congela la serie que estás viendo en el momento más interesante y el canal al que pagas unos cuantos euros al mes se lo toma a cachondeo, ups, algo salió mal. Y reinicias la aplicación, y apagas y enciendes la tele como si la conexión dependiera de tu insistencia. Llamas al centro de salud para pedir cita y solo consigues familiarizar a tu oído con los sonidos del no puede ser, es imposible, olvídalo. Enciendes el motor del coche y hace un ruido muy raro, y nada tranquilizador. Y no arranca. Le das, le das, le das. Y no, y no, y no.

Vuelves a confiar en la vida después de mucho tiempo en estado de alerta, después de tanto tiempo con los puentes rotos, después de noches en vela rumiando derrotas y olvidos que nunca dejas de recordar, y chocas de nuevo con viejos fantasmas, viejas dudas que por un momento creíste abandonadas. Así que la vida es eso, piensas en uno de esos instantes en los que te aburres de ti mismo, la vida es perder lo más importante cuando menos te lo esperas, sin aviso previo, quedarte a oscuras justo cuando volvías a sentirte a gusto bajo la luz”.