Un ser humano, un euro

¿Quién imaginó que esto podría ocurrirnos? ¿Alguno pensó siquiera en la posibilidad de una guerra a las puertas de nuestra casa? ¿A alguien se le pasó por la cabeza que, de un día para otro, podríamos ver viajar en tren la desolación, la tristeza, la rabia y el miedo en tal manera y crudeza que pareciera fuéramos nosotros también?

Los señores de la guerra marcan territorios que nada tienen que ver con el corazón ni la razón, y nosotros, el resto del mundo, asistimos sobrecogidos a un espeluznante escenario que nadie sabe cómo acabará.

Entre tanto sufrimiento hay varias opciones: desentenderse, no mirar ni ver, encerrarse y rezar, o salir a la calle rezando dos veces.

Yo elijo esta última y celebro que mi Oviedo sume y no reste. Alfredo Canteli, alcalde de la capital asturiana, anunció el pasado jueves que la ciudad aportará un euro por cada habitante del municipio como ayuda humanitaria a Ucrania, un acto de bienvenida solidaridad con aquellos que lo están perdiendo absolutamente todo. Ojalá que el resto de los ayuntamientos asturianos se unan a este gesto de hermandad, a esta señal de paz que pueda retener y conservar la esperanza de miles de personas que no entienden el giro que sus vidas ha dado. Sería un signo de unidad de una región, de un pueblo comprometido en un mundo que se ensucia por el que más poder quiere.

Porque si algo podemos hacer es seguir y no quedarnos paralizados. Es el momento de mostrar nuestra mejor arma y mayor habilidad haciéndola subir a otros trenes diferentes a aquellos que transportan el horror, que no sabe dónde terminará acampando. El objetivo es claro: construir un verdadero corredor de humanidad, trasladar no solo buenas palabras y vanas intenciones, sino gestos concretos de solidaridad que alimenten el estómago, calienten las vidas y devuelvan algo de confianza en el maltrecho ser humano; simple y llanamente, llevar un poco de paz en medio de tanto horror.

Muchos colectivos, ONG, la Universidad de Oviedo, las parroquias, particulares, negocios familiares... todos hemos entendido que hoy no tenemos más armas que una paz chorreando entre bolsas que rebosan pañales y papillas, paz a borbotones entre esterillas, mantas y abrigos, paz derramándose entre kilos de comida y agua, paz salpicando cajas que portan medicinas y remedios específicos, paz vertiéndose entre productos de higiene personal y zapatillas, paz manando entre latas de leche infantil y muñecos de peluche que devuelvan las más hermosas sonrisas que existen y existirán en el universo: las de un niño.

Esto es lo que nos toca ahora resolver y a lo que estamos llamados. Sí, lo sé: qué duro es mirar de frente sin que las fuerzas flaqueen y sin poder evitar pensar “qué será de mí, de nosotros, de este mundo feliz que tanto nos ha costado conseguir”, pero hay que sacar a relucir el espíritu, un espíritu de absoluta humanidad. Una oración hecha dos veces, una con el corazón y otra con las manos.

En algún libro encontré una vez esta cita: “Un día de batalla es un día de cosecha para el diablo”. Pues hagamos que un día de vida sea un día de cosecha para los hombres buenos de nuestro mundo, que lloran con Ucrania, y para Dios. ¡Ojalá fuéramos más de 220 mil ciudadanos!