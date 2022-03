Nadal, Potito, Glicerio, Pérez y Wenceslao

Por fin desentrañé en toda su magnitud la frase que me dijo Fernando Fernán Gómez, allá por los paleolíticos: “Hoy nadie quiere ser actor. Hoy todos quieren ser Hamlet”. Hoy nadie quiere ser tenista. Hoy todos quieren ser Rafa Nadal. Lo quieren inmediatamente, o sea, sin su esfuerzo, sin su tesón, sin su cuajo psicológico, sin entrenamientos, lesiones ni recaídas, sin practicar y practicar, sin serenidad en el triunfo o la derrota, sin sudor. Los sueños deben hacerse realidad ya, ahora mismo, catapún, plas, me lo merezco, lo valgo. Nadal directamente. Que le pregunten a Nadal si es posible tal memez autoayudista, ya verán qué risa le da.

---

“La retirada de mascarilla en exteriores está más cerca”, respondió sin responder la ministra de Sanidad, Carolina Darias, allá cuando aún no sabíamos si su uso en exteriores sí o no, sí pero no, no pero sí. Dar una respuesta es satisfacer enteramente a una pregunta, duda o dificultad. Dejar flotando en el aire la contestación acaso sea la clave del oficio político. Porque ese “más cerca” no aporta información alguna. Todo lo que se empieza está ya más cerca de acabarse, por definición. Además, ¿cuánto de más, cuánto de cerca, cuánto? Vaguedad y deícticos, he ahí el tema primero de la escuela de los políticos.

---

Ya se sabe que existe una asociación de “amanecistas”, es decir, de fans de “Amanece, que no es poco”. Y hace nada que se ha vuelto a pasar por televisión “El bosque animado”, la anterior película de José Luis Cuerda. Así que parece que cierto humor amable, surrealista, costumbrista y cachondo en general se sigue haciendo sitio entre tanto cejijunto pelmazo cuentarrollos. Ese humor lo practicaba Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964) en esas novelas suyas que tanto éxito de público tuvieron en su momento (y tan malas críticas) y tan buenas críticas hoy (y el público de espaldas). Por eso viene como anillo al dedo la impecable edición de cuatro de las novelas de don Wences que con tanto mimo ha hecho y con tanta amabilidad me manda Miguel González Somovilla para la Fundación José Antonio de Castro. La última es, precisamente, en la que se basa la citada película de Cuerda de 1987. Y “Volvoreta”... Ojo, que ya sabemos que el humor es algo muy serio.

---

En días pasados, la neura –antes llamada superstición– me hizo volver a la cama nada más levantarme y consultar en mi taco el santoral mientras se hacía el café. “Brel” me observaba con gravedad acusatoria, sancionando mi tempranera tontería, aún no acostumbrado del todo a mis desbarres. Y es que la iglesia católica celebraba a San Potito y San Glicerio. No es broma: existieron tan preclaros varones y sin duda fueron muy pero que muy venerables, amén de milagreros y bondadosos a rabiar. Pero comenzar el día bajo la advocación de dos santos con nombre de productos de venta solo en las mejores farmacias escama mucho. El café, echado a perder.

---

A uno de mis nietos acaba de caerle un diente y, como es de rigor, su padre le propuso que redactase la carta petitoria de propina al Ratoncito Pérez. El guaje toma recado de escribir y comienza: “Querido Pérez”. Papá lo corrige:

–Se te ha olvidado poner “Ratoncito”.

–No se me ha olvidado, es que no hay que ponerlo. Él ya sabe que es un ratoncito.

Tras un condescendiente gesto de paciencia, concluyó:

–Cuando a ti te escriben, ¿dicen “Querida Persona Humana García”? ¿A que no?

Hala, desarmen ustedes el argumento.

---

El gran Jerónimo Granda me envía, disculpándose por si estuviesen ya muy vistos, dos palíndromos: “Al ama llámala” y “A la malla mala”. Mi amigo invisible contrataca con 27 caracteres, acaso como homenaje a la llegada al Museo de Bellas Artes asturiano del vigoroso y apasionante cuadro “¡Todo a babor!” del gijonés Ventura Álvarez Sala: “A babor a la niña dañina la robaba”.