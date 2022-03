Capturando CO2

Cuando empecé mi doctorado sobre la captura de CO2, en 2005, en la calle nadie hablaba del cambio climático ni del CO2. También el CSIC, y la inmensa mayoría de los científicos y las científicas (esos que no hemos ganado un Nobel), éramos grandes desconocidos para la sociedad en general. Hoy la situación es muy distinta: hay cada vez más acceso a más información, aunque desafortunadamente no toda es fiable; el covid, sin duda, ha contribuido a visibilizar la labor del CSIC y de los científicos y las científicas; y nosotros y nosotras dedicamos cada vez más tiempo a compartir información veraz con la ciudadanía. Personalmente, yo intento aportar mi granito de arena participando en labores de divulgación en las que intento explicar a la sociedad en qué trabajo y por qué lo hago, y a eso me dispongo hoy. Agradezco a LA NUEVA ESPAÑA esta oportunidad.

El cambio climático actual se debe a la intensificación del efecto invernadero natural causado por la actividad humana. El principal responsable son las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles en la era industrial. Mientras la concentración de CO2 en la atmósfera continúe aumentando, la magnitud del calentamiento global también lo hará, afectando de forma creciente al sistema climático y disparando los riesgos asociados. Para limitar los impactos, debemos detener esta inercia cuanto antes. Es necesario tener en cuenta que, aunque cerremos todas las centrales térmicas de carbón, y usemos energía 100% renovable, esto, por sí solo, no será suficiente. Debemos reducir a cero las emisiones netas de CO2, que quiere decir que todo el CO2 que sea emitido a la atmósfera debe ser compensado con absorciones equivalentes. Hay ciertos procesos industriales, como por ejemplo la producción de cemento, en los que el CO2 no proviene solo de la quema de combustibles fósiles, sino que se genera intrínsecamente en el propio proceso productivo. No obstante, es posible evitar estas emisiones de CO2 a la atmósfera mediante la captura y el almacenamiento de CO2, que consiste en separar el CO2 generado en grandes fuentes estacionarias y almacenarlo en un emplazamiento geológico adecuado. Esta tecnología está demostrada: el CO2 se separa del gas natural desde 1930 y se lleva inyectando en el subsuelo para la extracción de petróleo desde 1970. En Noruega se almacena el CO2 generado en la producción de gas natural en una formación salina bajo el mar desde 1996. Actualmente se capturan y almacenan unos 40 millones de toneladas de CO2 al año procedentes del sector eléctrico e industrial. Sin embargo, para alcanzar la neutralidad de emisiones, es necesario desplegar esta tecnología a una escala mucho mayor (hoy en día emitimos aproximadamente mil veces más CO2 del que almacenamos). Es en este punto en el que cobra especial relevancia la investigación en el desarrollo de procesos más eficientes, más respetuosos con el medio ambiente, y con menores costes asociados. Además, la captura del CO2 del aire y su posterior almacenamiento, puede reducir la concentración del CO2 que ya está en la atmósfera, y que, de no ser retirado, seguirá calentando la Tierra durante cientos de años. Esta tecnología también está demostrada, si bien su grado de desarrollo tecnológico es menor y requiere un esfuerzo de investigación aún mayor. Actualmente existe una planta en Islandia en la que se capturan 4.000 toneladas de CO2 del aire al año que se inyectan en el subsuelo volcánico, donde queda retenido de forma permanente. Otra alternativa en la que se está trabajando es utilizar el CO2 capturado del aire junto con energía renovable para producir materiales y combustibles neutros en carbono.

En mi caso, a lo largo de estos años, he intentado contribuir al desarrollo de materiales y procesos para la captura de CO2 mediante sorción con sólidos. Esta tecnología tiene un impacto ambiental mucho menor que otras tecnologías de captura alternativas, y tiene un elevado potencial. Mi labor investigadora ha abarcado desde el desarrollo de materiales de carbono sostenibles y de bajo coste obtenidos a partir de fuentes renovables, como residuos biomásicos de la industria agroalimentaria, a materiales avanzados, como los compuestos metalorgánicos (conocidos habitualmente como Metal Organic Frameworks, o MOFs); su funcionalización, para mejorar sus prestaciones como sorbentes de CO2; y su evaluación. Además, he trabajado también en el desarrollo del propio proceso de captura, para lo que me especialicé en el diseño y simulación dinámica de procesos de adsorción durante mi estancia posdoctoral en el extranjero. La simulación de procesos permite, por un lado, diseñar y optimizar el proceso de captura de CO2 para una aplicación y un sorbente concretos, y por otro, comparar esta tecnología con otras de captura para una aplicación determinada, permitiendo así una toma de decisiones informada antes de realizar una inversión económica importante.

Dada la proximidad del 8M, quiero también hablar del papel de la mujer en la ciencia. Aunque es verdad que, en general, no me he sentido discriminada por ser mujer en el ámbito científico, no tuve tanta suerte como joven ingeniera en el sector industrial, donde llegué a oír algo tan inverosímil como que nunca me contratarían en una empresa por ser mujer a pesar de mi valía, o que, una mujer, por el simple hecho de serlo, no podía trabajar en planta, igual que un hombre no podía dar a luz. Si retrocedemos más en el tiempo, no cabe duda de que nuestras antecesoras lo tuvieron más difícil. Por ejemplo, a mi propia abuela se le negó la posibilidad de estudiar química como sí habían hecho sus dos hermanos, por no ser considerada una profesión adecuada para una mujer. Las mujeres debían superar más obstáculos que los hombres para acceder a la ciencia y la tecnología, e incluso cuando lo lograban, no veían reconocidos sus méritos en igualdad de condiciones. Afortunadamente, hemos avanzado mucho, y se están tomando medidas en la buena dirección. No obstante, la carga doméstica, en general, aun se reparte de manera desigual entre hombres y mujeres, y esto tiene consecuencias en el desarrollo profesional. En España, en el ámbito científico, y al menos hasta ahora, tardábamos mucho más en estabilizarnos laboralmente que en los países de nuestro entorno, lo que implicaba que, en el mejor de los casos, con suerte y mucho esfuerzo, se concatenasen contratos asociados a convocatorias competitivas durante toda la etapa fértil de la mujer, en un mundo en el que hacer una pausa para ser madre podía tener consecuencias irreversibles en su carrera. En cuanto a las nuevas generaciones, me gustaría animarlas a que no se autoimpongan limitaciones, y que no se dejen influir por estereotipos. Es muy importante que tanto las mujeres como los hombres estemos representados en todos los campos de la ciencia y la tecnología, para evitar sesgos de género.