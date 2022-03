Mujeres y Ucrania

El pasado 8 de marzo de 2022. Conmemoración internacional de la mujer. Décimo tercer día de invasión rusa en Ucrania. Kristina, de 29 años, que vivía cómodamente en Italia desde hace diez años, regresa a su tierra natal como mujer soldado porque su miedo no es a la muerte sino a ser esclavos. Una anciana de Kiev muestra sus cócteles Molotov, lista para recibir a “estos rusos de mierda” mientras Irina y María llegan con sus pequeños, por fin libres de la barbarie, a Guissona. Olena, al fin en Przemysl, explica que la prioridad es salvar a sus hijos, mientras llora por sus mayores a merced de las bombas, y las cámaras muestran a una heroína anónima enfrentándose a un soldado ruso. “¿Quién eres? ¿por qué vienes aquí con armas?”.

Olena Zelenska suplica a los medios de comunicación internacionales que compartan cómo las fuerzas de invasión asesinan niños para que las mujeres rusas sepan que sus esposos y hermanos están matando críos. A muchos kilómetros, en Moscú, todo el mundo libre puede ver cómo Yelena Osipova, nonagenaria superviviente de Stalingrado, es detenida por oponerse a la masacre.

Pocas jornadas antes en España, una autora cuyo nombre no quiero recordar, repudia las formas de gorila aporreándose el pecho de Putin pero también la respuesta de macho alfa bravucón, repletos ambos de testosterona, de Zelenski. Con pinta de que iba a terminar echando la culpa de la catástrofe al sexo masculino de ambos, dejé de leer, confieso que agobiada.

Al mismo tiempo que Belarra acusa a los partidos de la guerra –que no es el PSOE, que no es el PSOE, que Margarita Robles se lo ha tomado muy mal– o que Montero habla de diplomacia de alta precisión y a una le entran ganas de mandarlas a confrontar su idea de la paz y su antibelicismo en conversaciones de alto nivel, tan alto como su altura de estadistas, al otro lado de la mesa kilométrica de Putin, que más cerca no, por favor, que no les deseo ningún mal, la reina Letizia libra su combate personal vistiendo una blusa ucraniana. Solo un gesto. Yo, en mi angustia e impotencia, me quedo con ella.