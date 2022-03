La pérdida de la inocencia

Los griegos sostenían, según he leído en algún sitio, que se necesitaba una guerra al menos cada 20 años con el fin de que ninguna generación se quedara sin saber lo que es. Teniendo en cuenta que la esperanza de vida ha aumentado notablemente –entonces debía de rondar los 30 o 35 años–, hoy deberíamos concluir que necesitamos una guerra cada, más o menos, 80 años para aprender lo que es y cómo afrontarla.

Hasta ahora sabíamos de las guerras por los libros de historia, los documentales o, en el mejor de los casos, por las crónicas procedentes de lugares remotos. La última vez que una guerra puso en alerta al mundo entero fue hace ya 77 años y acabó con la explosión de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.

La guerra de esta generación, y de varias anteriores, ya está aquí. Y, como era de esperar, nos ha pillado desprevenidos. Con la guardia baja. Con la falsa creencia de que eso no nos puede pasar a nosotros. Con los estómagos llenos. Con una sobredosis de ingenuidad impropia de seres adultos. Hasta resulta naif la candidez de la consigna del “No a la guerra”. Como la pataleta de un niño que se enroca en el no quiero.

Claro que no a la guerra. Faltaría más. Y no a las enfermedades, y no a los asesinatos, y no a los desastres naturales. De acuerdo, no ¿y qué más? ¿Y ahora qué hacemos? El dos no se pelean si uno no quiere del patio de colegio ya no sirve. Porque uno, Putin, quiere y le da lo mismo lo que quieran los demás. A los ucranianos –y, por ende, a todos nosotros– ya sólo les queda o renunciar a su forma de vida y someterse al tirano o intentar detenerlo con todos los medios a su alcance.

Se dice que Putin ha conseguido el milagro de poner de acuerdo a todo Occidente, despertarnos a todos de nuestro sueño, de la molicie de estos alegres y confiados años 20 del siglo XXI. Ha tenido que movilizar a un millón de soldados, miles de tanques, cientos de bombarderos, incluso amenazar con la guerra atómica, para sacarnos de nuestro confort.

Hay quien piensa que esta generación ya ha sido suficientemente castigada. Es cierto que las sucesivas crisis económicas y la devastadora pandemia ya han supuesto una señal de alarma. Nos han enfrentado a la pérdida de buena parte de la calidad de vida o nos han quitado de la cabeza esa suficiencia de sentirnos invulnerables. Creíamos que ya nada más podía pasar, y sí, aún puede sumarse algo más al desastre: la guerra.

Hay una teoría llamada de los dolores encadenados. Consiste en que cuando nos enfrentamos a un dolor superior, nos olvidamos del que nos venía martirizando hasta entonces. No es que desaparezca, sino que igual que una voz más alta acalla otra más baja, un dolor más agudo ahoga a otro no tan intenso. Esto nos ha pasado con la pandemia. Ahí sigue, pero ha sido amordazada por la guerra. El pasado fin de semana me entretuve buscando en un periódico una noticia sobre el covid. Por más que busqué, no la encontré. No había ninguna.

Alegamos que nuestros jóvenes son demasiado blandos para enfrentarse a una desgracia. Que no resisten los contratiempos. Que han sido educados para un mundo idílico –no necesariamente feliz– con muy pocos problemas básicos por resolver. Estamos ante una generación blanda, sí, que sucede a otra un poco menos blanda, una vez que han ido desapareciendo las generaciones que se vieron obligadas a pelear. Con la excusa de protegerlos, los hemos dejado a la intemperie. No supimos advertirles de los riesgos de este mundo.

Tal vez tuvieran razón los griegos y una nueva guerra fuera necesaria para que las nuevas generaciones aprendan a sobrevivir, y a defenderse, en un mundo lleno de impredecibles amenazas.