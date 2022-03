El tic tontorrón de la risa

A la risa, como manifestación espasmódica de un jolgorio interior por algo, se le ha perdido el respeto. Hoy en día el guion de un programa de lo que sea debe estar rebozado en risas, salvo que verse sobre media docena de temas en los que es tabú. Escuchando uno sobre libros, de una emisora progre, centrado ese día en unos relatos de terror y violencia extrema, hasta el autor se sentía obligado a reír a cada poco, aunque no hubiera motivo alguno ni rastro de la menor gracia en lo que decían. No se trata tampoco de la espontánea risa floja (o tonta) que a veces nos entra por algo y no podemos parar, sino de una risa-tic del todo gratuita y como nerviosa. El problema de ese tipo de risa, aparte de la tontuna que refleja, es que ahuyenta el humor, la ironía, el sarcasmo, gracias de la inteligencia que no suelen brotar entre risas, ni desatarlas (la sonrisa es otra cosa).