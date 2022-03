El punto de encuentro Putin

Aunque para la extrema derecha española (siempre con puentes acústicos con la derecha) Putin lleve todavía el pelo de la dehesa soviética, no acaba de verlo como enemigo: a fin de cuentas tiene el atractivo de sus valores tradicionales en temas cruciales como la mujer, el mundo gay o la religión, no deja de ser un buen patriota militarista y su recio sentido de la autoridad relativiza por completo la democracia y ese engorro de los derechos humanos. Para la extrema izquierda española (siempre con puentes acústicos con la izquierda) resulta deplorable el machismo fascistoide de Putin, pero a fin de cuentas es hijo de una Unión Soviética gracias a la que las naciones capitalistas se veían obligadas a hacer concesiones a sus propios proletarios, es el único que hoy planta cara al odioso y arrogante imperialismo americano y no se deja fascinar por las libertades burguesas. Así está la cosa.