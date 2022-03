La verdadera Transición

Las historias de reconciliación entre españoles tras la catástrofe fratricida del pasado siglo llenarían la Biblioteca de Alejandría. La mayor parte se protagonizaron en la más estricta intimidad, sin intención alguna de trascender ni mucho menos de aparentar caridad con trompeta. Me malicio que son bastante más los episodios de sincero reencuentro entre compatriotas antes enfrentados que los de aquellos que insisten en reabrir trincheras, por inequívocos propósitos políticos. La inmensa mayoría de esas concordias, por no decir la práctica totalidad, se han ido produciendo con entera discreción a lo largo de los años, como en los dos botones de muestra sobre los que gustaría detenerme.

Al padre de Oliva Avello Menéndez, valdesana catedrática de francés de Instituto, le pasearon en plena Guerra Civil, siendo una chiquilla. Su madre tuvo que sacar adelante la casa con sus dos crías pequeñas, a las que educó con esfuerzo. Cuando, ya anciana, le hablaba a Olivina de esa tragedia, nunca le detecté pizca alguna de rencor. Apenas me insistía en voz baja en la extrañeza de aquel horrendo crimen, porque su progenitor no pasaba de ser un razonable letrado de pueblo con ciertos posibles. Aunque el hecho le marcó, jamás percibí en ella la más mínima señal de resentimiento. “Ni quiero recordarlo ni que se vuelva a producir”, recuerdo que me susurró un buen día en su asilo.

A una de sus mejores amigas le habían hecho lo mismo con su ilustre padre los del bando contrario. Y sufrió después el doloroso exilio con los suyos. A su retorno a España, y como los lugares pequeños suelen ser infiernos grandes, aún seguían humeantes los resquemores ideológicos. Esos rescoldos no fueron sin embargo óbice para encontrar en Olivina casi a una hermana, compartiendo trayectoria profesional y dos largas vidas de entrañable amistad. Hasta sus últimas horas, la familia de su gran amiga estuvo a la vera de Oli como si se tratara de su propia madre, comportándose con más conmovedora generosidad que los hijos que ella no tuvo.

La inquina que padecieron unos padres se tornaría en confraternidad a través de unas hijas. Y las duras experiencias de dos parricidios en las mismas circunstancias sirvieron para forjar un cariño superior al de tantos vínculos de sangre.

Algo parecido le sucedería a la naviega Constantina Fernández López, mujer de un militar asturiano ajusticiado en el frente de Bilbao, Antonio Seibane. Represaliada después con la cárcel en la retaguardia –donde la viuda vería morir entre rejas a dos hijos, nacer a otra y criar a un tercero–, reconstruiría su vida en Somao con la ayuda de un oficial del ejército contra el que combatió su marido y de otros buenos vecinos de pensamiento opuesto al suyo. Su hijo Pepe, a quien traté y quise mucho, siempre me pedía que le llevara los “Abc” que leía mi padre a pesar de que él estuviera en las antípodas de su línea editorial. No abandonó la fidelidad a sus principios hasta su muerte, lo que tampoco le impedía reconocer la grandeza del entendimiento y la superación definitiva de lo que tanto daño nos hizo.

Crónicas como estas se han multiplicado desde que dejamos de pegarnos tiros por motivos políticos. Y de forma callada y natural, sin aspavientos ni recriminaciones. Esa fue, en realidad, la Transición más auténtica, la que supimos llevar a cabo los españoles volviendo a convivir en cada pueblo o barrio olvidando los errores y horrores que acabaron con nosotros. Una Transición no oficial de la que debiera hablarse más, porque conociéndola comprobaremos de la buena pasta que estamos hechos y lo que sabemos hacer a pequeña escala cuando escuchamos al corazón y a la razón.