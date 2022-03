Avisos de estanflación “antes de Putin”

En el último Ranking de Competitividad Mundial, España se hunde mientras el resto de economías europeas avanzan. Cae al puesto 39 de 64, la posición más baja tras caer 15 meses consecutivos. En este ranking, se analizan distintas variables que influyen en la prosperidad, y destacan con buena nota las infraestructuras (26º), el sistema sanitario español (13º) y en calidad de vida (14º). Se aprueba en talento empresarial, pero se suspende en capacitación docente y en flexibilidad laboral. España ocupa una posición rezagada en aspectos como desempleo juvenil (62º), en crecimiento del PIB per cápita (62º) y en resiliencia de la economía (56º). La caída en eficiencia gubernamental refleja una percepción muy negativa con respecto al sector público especialmente en lo referente a las finanzas, legislación y creación de empresas. El último índice del Instituto de Estudios Económicos sitúa a España en la posición 29 de 37 países analizados, puntuación alejada de la media de la OCDE, recomendando a España “reducir el gasto público un 14% y seguiría ofreciendo el mismo nivel de servicios”. Y en la lista de productividad industrial España se ubica en el puesto 29, con un alza de precios industriales por encima del 26% y el de concursos de acreedores que crece un 57% en los dos últimos años. Si ponemos el termómetro en los datos económicos de la legislatura, tenemos que somos los más veloces en generación de deuda a un ritmo de 250 millones de euros cada día: cerca de 300.000 millones de deuda más sin respaldo. España es el único país de la Eurozona en el que el poder adquisitivo ha caído. Irlanda está a la cabeza del crecimiento con un 9,8%, Países Bajos el 8,8%, Grecia 7,1%, la media de la UE 5,1%, y solo un país en pérdidas: España –2,2%. Los precios energéticos verdes son impagables subyugados a la importación de gas y petróleo que está destrozando los sectores productivos. El esfuerzo fiscal es el más alto de la eurozona. Una inflación “oficial” preguerra del 7,4% (muy por encima de la media de la UE) que realmente supera el 20% testeado en los precios del consumo elemental. La renta per cápita de España vuelve a caer hasta un 30% por debajo de la media de la eurozona y retrocede a niveles de 1999. Esta es la evaluación a tenor de los datos obtenidos antes de que llegara “Putin”: una productividad débil y un crecimiento raquítico a base de deuda con una inflación que no cede: aviso de estanflación. La globalización, la dependencia energética e industrial y de materias primas, las nuevas tecnologías y los cambios estructurales como el aumento del sector servicios, la supremacía de lo digital sobre lo material y una gestión contrapuesta a la eficiencia son las causas. La guerra de Ucrania no ha hecho más que acrecentar notablemente las posibilidades de un estancamiento acompañado de una inflación disparada, es decir, el miedo a confirmar el fantasma de la estanflación. No se puede esperar, es urgente tomar medidas enfocadas a la competitividad. Bajar el gasto público y los impuestos para no destruir más actividad productiva y dinamizar capitales y empresas. Eliminar procedimientos administrativos para lograr un entorno de negocios favorable. Evitar la contaminación de la intervención en los mercados por parte del Estado. Promover una educación de emprendimiento, de compromiso ético y de afán por la mejora continua. Optimizar los procesos de trabajo con la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Y mucho más. Estamos conviviendo en un mundo de mercado de libre comercio, donde el consumo se dirige a la compra de bienes comerciables en el abanico internacional, donde lo que uno produce es seguro que otro, en algún lugar del mundo, lo hace más barato. Lo que quiere decir que para competir globalmente hay que tener los menores costes de producción y los menores gastos improductivos que, en el caso de España, están desatados por las cuatro capas de Administración Pública. Vivimos en un entorno en el que todo está cambiando, en una renovación constante que se ha convertido en una dinámica arrolladora. No tomar medidas tangibles para mejorar la competitividad en el momento actual, a la velocidad a la que surgen nuevas tecnologías y nuestros competidores toman posiciones, es sencillamente una tremenda insensatez, una locura.