Rápida aclaración para que el lector se sitúe: imagino a mi madre en Octubre de 1936, corriendo con sus tres hijos –9, 8 y 1 año de edad– a refugiarse en la siderúrgica Duro-Felguera ante la alarma provocada por la aviación rebelde. Enfermedades y carencias de lo más básico terminaron con la vida de las dos niñas, las de 9 y 1 año, sobreviviendo solamente el varón. Años más tarde, y tras el regreso de mi padre de la guerra, intentaron tener otra niña. El resultado fui yo, con solo un hermano próximo entonces a los veinte años de edad.

No puedo por menos que contemplar la ola de destrucción de Ucrania y “ver” a mi madre recorriendo los menos de cien metros que separaba su casa, calle Julián Duro número 10, de La Felguera, del “portón” de la fábrica. Cuarenta años después, el 15 de Junio de 1977, se agarraba con fuerza a mi brazo en la cola formada para votar en las Escuelas Blancas de Oviedo y me preguntaba: “¿No habrá otra guerra, verdad?”

Hoy compruebo con tristeza que el partido al que he votado toda mi vida y en el que he militado activamente durante 25 años, Partido Comunista e Izquierda Unida (secretario de la Agrupación del Sureste de Oviedo, miembro del Comité Comarcal de Oviedo tras la crisis de Perlora, concejal de gobierno en Santa Cruz de La Palma en 1983, candidato a alcalde en Llanera en 1995), se abstienen en la Junta General al rechazo a la agresión a Ucrania por parte de Rusia. Y no puedo creerlo. Me he manifestado en Oviedo y en Denver (Colorado) contra la agresión de los Estados Unidos a Vietnam. En Eau Claire (Wisconsin) contra la sucia y criminal política norteamericana en Centroamérica, contra la guerra en Irak, a favor de palestinos y saharauis en numerosas ocasiones, he tenido relación activa con los jesuitas de la Universidad Centroamericana de El Salvador, varios de los cuales fueron asesinados por la extrema derecha en noviembre de 1989, he sido organizador en la Universidad de Wisconsin-Eau Claire de dos Congresos por la Paz en Centroamérica… y resulta que ahora mi partido de siempre –y va a resultarme difícil tanto mantener como cambiar mi voto– no tiene la claridad de ideas suficiente para oponerse a la agresión de Rusia en Ucrania. Y sí, oponerse también, porque lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc (Carlos Fuentes) a la expansión de la OTAN y favorecer incluso su desaparición. Y seguir apoyando a todos los desheredados del mundo que, no lo olvidemos, son la mayoría de esta Humanidad cuyos dirigentes no acaban de entender que la violencia solo genera más violencia.

Me parece evidente que la OTAN ha jugado un papel muy arriesgado y negativo al establecerse en casi todos los países que rodean a Rusia, y esta situación debe modificarse. De ahí a no rechazar la violentísima y mortífera invasión de Ucrania por parte de Rusia no resiste ningún análisis serio.