Leo con alegría y escepticismo que una iniciativa ha logrado concitar el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Junta. Se trata de la propuesta presentada por el diputado Menéndez Salmón para la elaboración de un protocolo de prevención del suicidio en el ámbito educativo.

Ahora que parece que el tabú sobre la salud mental comienza a desvanecerse, que no nos avergüenza admitir que una depresión es una enfermedad como cualquier otra ---y que como tal debe ser tratada--- es momento de tomar conciencia de la importancia que cobra el profesorado como primer punto de contacto con personas especialmente expuestas.

La iniciativa aprobada en la Junta hace referencia a los centros educativos de Primaria, Secundaria y FP. Conviene aclarar que el alumnado de Formación Profesional está conformado por jóvenes que empiezan su andadura en la adolescencia, pero también por mayores de edad (y algunos que peinan canas). Nuestra sociedad tiende a profesar –como es lógico– especial querencia hacia los menores de edad. Damos por hecho que, al alcanzar los dieciocho años, estos pasan a ser autónomos y únicos responsables de sí mismos. La realidad es que los tiempos que vivimos están destapando patologías como la ansiedad o la depresión –precursoras en muchos casos, junto a ciertos factores sociales, del suicidio– en jóvenes que ya rondan la veintena.

Algunos de estos jóvenes –que lo siguen siendo, a pesar de su mayoría de edad– presentan retraso madurativo, lo que les dificulta aún más hacer pública su condición. De hecho, en muchos casos no son conscientes de padecerla. Ni siquiera consideran acudir a atención primaria en busca de ayuda.

Otros no son capaces de superar la barrera del qué dirán cuando “sus vecinos le vean entrar en el consultorio de salud mental”, temiendo que les tomen por locos. Otros, retraídos de por sí tras años de complejos y acoso escolar, son incapaces siquiera de concebirse a sí mismos confesando sus temores ante un profesional sanitario. En los casos más dramáticos, llegan a temer lo que pueda pasar si en su casa se enteran de que han estado contando sus trapos sucios a una tercera persona.

Por mi parte, no me sonroja decir que no poseo –como la mayoría de mis compañeros– ninguna capacitación profesional del ámbito psicológico o sanitario. Si acaso, la mano izquierda que puedan brindarme mi humilde experiencia y mi intuición en el trato con adolescentes y postadolescentes. Sé de profesores que han puesto en contacto a su alumnado con asociaciones de apoyo a personas con diversidad mental como Hierbabuena, en un modesto intento de tenderles una mano amiga.

Alguno ha ofrecido pagar de su propio bolsillo una consulta psicológica para que un estudiante tenga un punto de referencia que le ayude a encontrar el camino de salida. Cualquier psicólogo sabe que una única sesión de terapia no cerrará las heridas que llevan años abiertas. Es solo una acción desesperada de quien se siente impotente y temeroso por el fatalismo de las acciones que su alumnado pueda llevar a cabo.

Como decía, la iniciativa aprobada menciona las etapas educativas de Primaria, Secundaria y Formación Profesional. En Asturias, la FP se imparte en institutos de Enseñanza Secundaria y en Centros Integrados de FP (en adelante, CIFP). Los primeros cuentan entre su personal con la figura del orientador. Un especialista cualificado que no ejerce como profesor, sino que se ocupa de los aspectos más transversales de la vida académica del alumnado.

Por desgracia, este rol no existe en los CIFP. La formación en estos centros discurre totalmente separada de la Educación Secundaria Obligatoria, dando en cierto modo por hecho que su alumnado es lo suficientemente maduro como para que sus problemas psicosociales tengan que ser abordados por el propio centro.

Espero de todo corazón que la iniciativa aprobada llegue a buen puerto más pronto que tarde. Espero también que quien deba articular esta normativa tenga a bien trabajar codo con codo con el profesorado de todas las etapas educativas.

Y, por último, espero que el alumnado de Formación Profesional, independientemente de su edad, sea tenido en cuenta como objetivo de las medidas que el gobierno llegue a desarrollar.