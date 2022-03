Lo que no esconde la mascarilla

Las mascarillas utilizadas para luchar contra la crisis sanitaria del coronavirus tienen los días contados, a la vez que la pandemia va dando sus últimos coletazos, afortunadamente. Es curioso, pero los humanos son auténticas máquinas reconociendo rostros ajenos. Incluso donde no los hay. Es habitual ver, por ejemplo, una mancha en la pared y sacarle un cierto parecido a algún conocido. Véanse, por ejemplo, las caras de Vélmez. Para los que no lo sepan, era una casa cargada de manchas en la pared que, según sus propietarios, eran el vivo retrato de la Virgen. Corramos un discreto velo. Lo que parece una anécdota para crédulos tiene una explicación perfectamente psicológica. O más bien, neuropsicológica. Hay una zona del cerebro, el área fusiforme para más señas, que tiene única y exclusivamente esa tarea. La de identificar rostros ajenos.

La capacidad de sacarles formas parecidas a los objetivos amorfos que vemos tiene nombre, es la pareidolia, y, curiosamente, suele tener su máxima expresión cuando miramos a las nubes.

Aunque cabe apuntar que no es una capacidad única y exclusiva de los humanos, también los primates cuentan con esta habilidad.

Pues bien, investigaciones recientes han descubierto que esta capacidad, en contra de lo que se intuía, no es innata. Es decir, que los humanos no nacen ya con esta habilidad, se va entrenando sobre todo durante los primeros años de vida. Todas las investigaciones hasta ahora apuntan a que el uso de las mascarillas ha ido deteriorando esa capacidad para reconocer el rostro ajeno. Una investigación liderada por el psicólogo de la Universidad de Misuri Kennon Sheldon asegura que las mascarillas también han atrofiado la capacidad para reconocer algunas emociones.

Hay estudios para todo. Otros dos psicólogos, estos de la Universidad de Cardiff (en Reino Unido), Oliver Hies y Michael Lewis, realizaron una investigación con la que querían saber cómo el uso de las mascarillas podía afectar a los juicios sobre el atractivo de los demás. ¿Lo aumentaba o lo disminuía? Los psicólogos le pidieron a un grupo de mujeres que calificaran 40 rostros masculinos. Se les presentaba la misma cara cuatro veces. Primero oculta con una máscara de tela, luego con una quirúrgica, después cubierta con un libro, y, por último, al descubierto. Al natural. Sorprendentemente, las caras cubiertas con mascarillas quirúrgicas –y no las otras– fueron las que obtuvieron las mejores calificaciones.

La cuestión es que el cerebro está constantemente buscando rellenar la información sobre las caras ajenas cuando esa información se le hurta. Y tiende a hacerlo a lo grande. Haciéndolas más atractivas de lo que realmente son. Y, claro, cuando llegue el momento de quitarse la mascarilla llegan los sustos.

Esta tremenda habilidad de los humanos –y sus primos primates– para reconocer el rostro ajeno tiene un claro objetivo evolutivo. Las caras de los demás aportan muchísima información sobre su estado, sus emociones, sobre la comunicación no verbal…

Tal es esa habilidad para discernir y dibujar el rostro ajeno que nuestros cerebros solo tardan –más o menos– unas 13 milésimas de segundo en tomar la decisión de si el interlocutor es atractivo o feo. En el caso de las mujeres ese tiempo es ligerísimamente superior, pero no demasiado. Más estudios: otros dos psicólogos –estos de Canadá–, Javid Sadr y Lauren Krowicki, llegaron a calcularlo de manera matemática. Estimaron –tras hacer un estudio riguroso– que enseñar solo el 50% de la cara hacía que el atractivo percibido fuera un 40% superior. Y eso que recogieron los datos antes de la pandemia, en la época premascarillas. Y su estudio tenía algo de truco. Cubrían el rostro de los demás verticalmente, no horizontalmente como haría una mascarilla. No obstante, viene a confirmar el dicho de que en muchas ocasiones menos es más.

Como curiosidad, el neurólogo británico Oliver Sacks –del que ya habrán leído en esta columna más de una vez– dedicó muchos años de su vida clínica a estudiar a pacientes que padecían lo que se conoce como agnosia visual, un déficit neurológico que impide reconocer caras y objetos. En sus estudios había casos hilarantes –al mismo tiempo que tristes–, como el de un paciente que confundió a su mujer con un sombrero cuando iba a salir de la consulta.