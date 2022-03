La fragilidad del mundo

Ya no se trata de metáforas de la guerra, una forma de hablar, como cuando decimos guerra contra la pandemia, guerra fría, o guerra psicológica, sino de una guerra real, en vivo y en directo. Y además a la antigua con carros de combate, avance sobre el territorio, asedio de ciudades, civiles muertos, refugiados, lo que la hace más familiar y a la vez más siniestra. No se trata de una guerra “limpia”, si tal cosa existe, con objetivos precisos, sin daños colaterales.

No hemos salido todavía de la “guerra” de la pandemia y entramos en una guerra real de las de toda la vida. En Europa. Donde no hace tanto (de 1991-2001) tuvieron lugar las guerras yugoslavas. Por no hablar de la primera y de la segunda guerra mundial. De cuya serie esta de Rusia contra Ucrania sería la tercera guerra mundial si tercian los países de la OTAN. Quién lo iba a decir, guerra en la civilizada Europa, ¿una tercera guerra mundial? Ni que pensado por Netflix.

Despertando.

Por lo pronto, esta guerra en Ucrania está produciendo un despertar de la conciencia, no de una conciencia esotérica tipo New Age, sino geopolítica, económica y por ello mismo existencial y psicológica.

Geopolíticamente hablando, quedan de manifiesto las placas tectónicas del mundo actual, de cuyos roces y colisiones resultan terremotos, esperando que no lleguen tsunamis. Tomando a Rusia como epicentro, se ve su enfrentamiento a Europa y por extensión a la OTAN incluido EEUU. La invasión de Ucrania se debe más que nada a su europeización. Cabe hablar aquí del despertar de la antigua Unión Soviética, un sueño de Putin. Se tienen así dos bloques o placas: la OTAN y Rusia. Dentro de Europa, surge el despertar de sus fronteras, de su unidad ante una amenaza directa y de su capacidad defensiva. Por ejemplo, Alemania cae en la cuenta de su escasa dotación militar a la que poner remedio. No será sorprendente que los diversos países incrementen su gasto militar.

Por su lado, EEUU abre contacto con Venezuela y con Irán con miras a suministro de petróleo. Maduro encantado con su archienemigo, hasta ahora. Todo ello, sin olvidar a China, por el momento expectante y es de suponer cómoda con el enfrentamiento Rusia-EEUU. Tres placas geopolíticas pueden desestabilizar el mundo: Rusia como epicentro, Europa-EEUU resituándose y China a verlas venir.

En términos económicos, está clara la dependencia mutua por lo que no se pueden tensar demasiado las restricciones. Ni Europa puede prescindir de pronto del gas ruso, ni sería bueno que Rusia quedara totalmente desconectada. La guerra también se lleva en el terreno económico, y bien empleada estaría si ahorra la militar. Pero ambos terrenos, económico y militar, no dejan de estar entrecruzados.

Lo que está claro también es un nuevo despertar ante la dependencia energética tradicional, así como ante la crisis económica que se avecina. Una crisis que ya no es algo posible, sino que está aquí, en el recibo de la luz, en las gasolineras, en la bolsa tanto de la compra como del mercado de valores, y en el bolsillo. Y así empieza a notarse la preocupación de la gente debida a la guerra en Ucrania, dentro de la crisis de salud mental en la que ya estábamos, acuciada por la pandemia, pero que ya venía de antes. No habíamos salido de una crisis, y entramos en otra.

Fragilidad del mundo, incertidumbre, miedo, indignación, impotencia, compasión, solidaridad y admiración son las vivencias y reacciones que nos produce esta guerra, dependiendo de lo que tengamos a la vista, la fragilidad del mundo, Putin o Ucrania.

Fragilidad del mundo, incertidumbre y miedo.

La fragilidad del mundo, la incertidumbre y el miedo resultan de la percepción y experiencia de lo que está pasando (noticias, tertulianos, declaraciones políticas, recibo de la luz, la gasolina, la bolsa, y la vida). La fragilidad, la incertidumbre y el miedo definen lo que es una crisis existencial. Aunque a menudo una crisis existencial recibe el diagnóstico de ansiedad, no se trata meramente de un conjunto de síntomas. Estamos viendo y padeciendo lo frágil que es el mundo, con sus bloques hegemónicos moviéndose, tan dependientes unos de otros como para no tensar demasiado lo que cada uno puede hacer, líderes que tienen que medir mucho lo que hacen si es que saben realmente lo que tendrían que hacer, líderes enloquecidos, gente desesperada, huyendo u ofreciéndose para luchar, bulos.

Esta fragilidad del mundo que dábamos más o menos por seguro, donde la diplomacia y el mercado arreglaban los conflictos, deviene en inseguridad ontológica: desconfianza, incertidumbre y miedo. Pero no sólo eso, sino además indignación e impotencia.

Indignación e impotencia.

La indignación y la impotencia vienen de lo que para muchos nos parece ciertamente una invasión debida a los propios temores, inseguridad, paranoia y ambición de un líder, Vladimir Putin, que haciendo alarde de su poder y amenazas, parece que nadie lo puede parar. En la perspectiva europea, es un líder político fuera de la política, salvaje. No en vano surge de un clan mafioso ganador, no de una carrera política. Ni que decir que esto añade imprevisibilidad, amén de indignación e impotencia.

En términos psicológicos, Putin podría responder a lo que en psicología de la personalidad se denomina la tríada oscura: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Su maquiavelismo en sentido vulgar (la referencia a Maquiavelo le queda larga), como cínico, “zorro” según lo veía mi madre ya hace años (con su particular captación psicológica), y tramposo, no es difícil de constatar por lo que sabemos de él últimamente sin necesidad de test psicológicos. Su narcisismo salta a la vista con sus exhibiciones deportivas y montando a caballo, amén de su aggiornamento cosmético y ambición de restaurar la Unión Soviética o algo así. Su psicopatía, quizá ya por la que fue seleccionado como agente de la famosa e infame KGB y donde aprendería el resto, estaría en su frialdad y falta de escrúpulos para salirse con la suya, lo que incluye una forma de actuar calculada, no a lo loco, aunque lo suyo sea una locura. Quizá la tríada oscura nos recuerde a algún político más, pero Putin está a otro nivel.

Todo esto, sobre una base de paranoia, ambición desmedida y desconfianza de todo el mundo. Claro que a los paranoicos también los pueden perseguir y Putin lo sabe, por lo que desconfía de todos y todo lo tiene controlado, tipo politburó y control de la población. Esto mete en la soledad y hace a uno ebrio de sus temores y ambiciones.

Uno se preguntaría por el pueblo ruso. Aquí entraría otra dimensión psicológica de la guerra: la psicología de las masas. Cosa de propaganda. Muchos rusos todavía piensan que lo de Ucrania es una operación policial más, liberadora de los propios ucranianos. Es lo que da de sí un régimen autocrático, dictatorial, como el de Putin. Los ciudadanos rusos ni siquiera pueden sentir compasión y solidaridad con sus congéneres los ucranianos. Compasión y solidaridad que probablemente tendrían de estar al tanto de lo que pasa. Y hasta podrían admirar su defensa frente a una invasión. Compasión, solidaridad y admiración hacia Ucrania es lo que tenemos desde este otro lado del mundo.

Compasión, solidaridad y admiración.

No se trata meramente de la tendencia a ponerse de parte del débil en una lucha desigual. Además de la destrucción y el sufrimiento que vemos, lo que está pasando en Ucrania representa esas tres cosas que se han señalado: un despertar geopolítico, la fragilidad del mundo occidental en el que estamos con su incertidumbre y miedo, así como la indignación e impotencia ante un dictador desatado, un salvaje lleno de poder. ¿Quién nos iba a decir que un despertar geopolítico nos iba a sacar de la política de andar por casa?, sea por caso, la autodeterminación del género y el uso de los pronombres (él, ella, elle). ¡Cuánto mejor estaríamos preocupados por esas cosas que por la guerra! ¿Pero, vete tú a saber si es precisamente por estar mirándonos el ombligo por lo que estamos así ahora en Occidente, despertando?

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sin ser un político de profesión, como tampoco lo es Putin (un mafioso, por redondear), representa la contrafigura de éste, con un carisma ganado ante su pueblo. No deja de ser irónico, y admirable, que después de ganarse la vida como cómico, se la esté jugando ahora de forma dramática y trágica con la gente, llena de infiltrados y perseguidores a sueldo de Putin. La compasión, solidaridad y admiración hacia Ucrania, más que psicológica y social, es política. Es, en cierta manera, autocompasión y solidaridad con nosotros mismos, por lo que nos toca y nos espera.

Están bien los discursos de la paz y el diálogo, pero es hora de despertar del buenismo. La banalidad del bien puede ser tan nefasta como la banalidad del mal.