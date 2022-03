El olor de los virus

Somos animales visuales, ahí reside nuestra conexión más importante con el exterior. Aunque realmente no destacamos en el mundo animal por la excelencia de ninguno de nuestros sentidos. No lo necesitamos y no hemos invertido en ello. Es notable el caso del olfato, un sentido del que apenas nos fiamos. El olfato es un órgano poco entrenado. Además, quizá sea el sentido en el que hay más altibajos de percepción. Y como en todos, hay mucha variabilidad interindividual. La realidad es que estamos bien dotados: tenemos unos 400 receptores olfativos, neuronas que perciben las moléculas aéreas que llegan a las fosas nasales; y según algunos estudios distinguimos un billón de olores. Compárese con el medio millón de tonos auditivos y los varios millones de colores. Un olor es una mezcla, como bien saben los que se dedican a la cosmética. La rosa, por ejemplo, tiene 275 componentes.

El estudio del olfato, en contraste con el oído o la vista, tiene una dificultad inherente: no tiene un rango. Sabemos que la vista humana percibe las vibraciones que tengan una longitud de onda de entre 400 y 700 nanometros, por debajo están los ultravioletas, que como finos berbiquíes penetran en la piel y pueden causar daños, típicamente el cáncer; por encima, los infrarrojos, que producen calor. La cadena de huesecillos del oído, golpeada por el tímpano que recibió la onda sonora, es capaz de moverse solo cuando la frecuencia es de 20 a 20.000 hercios. Los hercios miden el número de ciclos por segundo. No conocemos una escala de percepción de olores. Al equipo del doctor Keller se le ocurrió una forma de estudiar cuántos olores distingue el ser humano. Lo primero que hizo fue seleccionar 128 moléculas con intensidad semejante. Entonces colocó en viales idénticos mezclas de 10, 20 y 30 componentes en proporciones iguales. A los veintiséis participantes les dieron tres viales, dos con la misma mezcla y uno diferente. Tenían que identificarlo. Cuando el testigo se parecía en el 90% a los otros dos, casi ninguno lo hacía, pero si solo compartía el 50% casi todos acertaban. Con esa idea, calcularon cuántas mezclas podían diferir al menos el 50% y salieron con esa cifra de un billón. Quizá si nos entrenáramos podríamos ser como ese perro protagonista de la novela de Paul Auster en que se representaba el mundo a través de los olores. El autor imaginaba un parque de atracciones para perros hecho de olores. Quedarse sin olfato es un mal menor, como han experimentado tantos que sufrieron la infección por SARS-Cov2. La mayoría de las veces se quejaban de pérdida de gusto. Es porque el gusto se detecta principalmente con el olfato, cuando los aromas llegan a la nariz por el fondo de la boca. Como ya sabemos, se perciben millones. Pero haber perdido el olfato para manejarse por la vida no es un limitante como puede ser quedarse sin vista o sin oído. Que haya habido tantos casos de anosmia –así se llama– motivó el estudio de la causa. La hipótesis previa era que se dañaban las vías olfativas por el virus: inflamadas, no detectaban las moléculas depositadas en su entorno. También se especulaba sobre un daño cerebral en la región que recibe esos impulsos nerviosos, los lee e interpreta. Es posible que cuando el cerebro deja de recibir una información, esas células sin cometido pierdan presencia en las neuroimágenes, lo mismo que ocurre cuando se ejercita una tarea, sea tocar el piano o aprender de memoria la lista y localización de calles de Londres, como se exigía a los taxistas: la región encargada de ello se hipertrofia. Por tanto, la neuroimagen puede ser causa o consecuencia: que los niños con el nebuloso diagnóstico de trastorno de la atención tengan peculiaridades cerebrales es lógico porque son reflejo, y no creo que la causa, de su comportamiento. Para que el coronavirus pudiera infectar las células olfativas, tendrían que tener los receptores en los que se acoplan esas partículas para invadir la célula: no los tienen. En las que los tienen, el virus penetra, llega a su aparato reproductor, se inserta allí y lo hace fabricar virus hasta explotar. El organismo responde enviando su ejército de defensa, que inmediatamente produce inflamación, a veces la verdadera causa de la enfermedad. En este caso, la inflamación afecta a las células de sostén y produce una catástrofe en las proteínas que se asientan en las neuronas olfativas, cuyo papel es recibir la molécula odorífica. Sin ellas no hay olor. Lo que se observa es que la inflamación de la células de sostén del aparato olfativo envía una señal a los genes de las neuronas para que dejen de fabricar esas proteínas. Por qué lo hacen lo ignoro. Lo que sí sabemos es que no es un daño estructural y que casi siempre se recupera pronto.