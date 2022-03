La inflación pide más que un pacto

La principal amenaza “nuclear” de la invasión de Ucrania no está en el campo de batalla sino en el terreno económico. La guerra de Putin está teniendo un impacto masivo sobre los precios, que encharca un suelo ya de por sí mojado. La previsión de una inflación de dos cifras para los próximos meses constituye un escenario insólito, que obliga a desempolvar los manuales de Historia Económica. Para toda una generación de especialistas formados en el marco de estabilidad de precios que define a las cuatro últimas décadas nos adentramos en terra incógnita. La última vez que la inflación superó la barrera del 10% en España fue en 1983. En los países que ahora forman la Eurozona, lo hizo en 1981. Llegados a 2022, el pasado regresa endiablado.

El riesgo de precios al alza no reaparece con la decisión rusa de entrar en Ucrania. Pero sí se desboca con ella. La inflación cerró 2021 con un ritmo de crecimiento muy elevado. La tasa de variación anual del IPC en diciembre fue del 6,7% en España, frente al 5% de media en la Eurozona. Bien por encima de lo que convencionalmente se considera un comportamiento sano. Esta situación, sin embargo, no hizo saltar las alarmas. Hasta que Putin invade Ucrania, los principales observatorios económicos nacionales e internacionales, desde la OCDE hasta el BCE, pasando por el Banco de España, siguieron señalando que la presión alcista de los precios se mantendría en los primeros meses del año en curso, para después ir relajándose. La inflación era una situación transitoria. Se trataba de un reajuste esperable tras el periodo de consumo reprimido de la pandemia. Las autoridades monetarias anunciaban, además, la retirada de los estímulos a la recuperación para ayudar al aterrizaje suave de la inflación. Esto implicaba el fin de la política de tipos de interés muy bajos.

La guerra ha cambiado esta narrativa. Las sanciones a Rusia han provocado una escalada inaudita del precio de las materias primas, incluyendo el petróleo y el gas, pero también los cereales o algunos metales críticos, como el níquel o el aluminio. La reducción de la oferta procedente de los dos países en conflicto, en un caso por el castigo económico de occidente, y en el otro por ser zona de guerra, ha obligado a los especialistas a revisar sus previsiones. La inflación ha llegado para quedarse. Lo hará, además, en cifras insoportables que obligarán a tomar decisiones difíciles en materia de política monetaria. Soplar y sorber al mismo tiempo. Los tipos bajos son necesarios para que la recuperación económica no se desfonde por la guerra. Sin embargo, solo los tipos altos pueden contrarrestar la inflación.

El panel de economistas de FUNCAS prevé que el alza de los precios en España se mueva en dos dígitos a corto y medio plazo. En el peor de los escenarios posibles, si Europa se suma a la decisión de Estados Unidos y del Reino Unido de dejar de comprar petróleo y gas ruso, la inflación aumentará aún más. Las derivadas de este crecimiento descontrolado son múltiples. Entre ellas que el intento de compensar el alza de los precios a través de una subida de salarios (y de pensiones) se convierta en gasolina para una inflación cada vez mayor.

Cualquier economista con memoria de las crisis del petróleo o, antes, de Weimar, se aterroriza ante esta posibilidad. La trampa es bien conocida. Si se intenta reparar la pérdida de poder adquisitivo que provoca la inflación a través del incremento de los salarios, lo que se crea es una relación viciosa entre ambos. Los precios cabalgan siempre por delante de los salarios, porque estos la empujan en una espiral sin fin. De ahí el llamamiento del gobierno español a los agentes sociales para firmar cuanto antes un pacto de rentas. Se trata de convencer a los trabajadores de que es mejor empobrecerse un poco y de un golpe, congelando los salarios, antes que entrar en el peligroso juego de igualar la apuesta de la inflación, porque su consecuencia es un mayor empobrecimiento a largo plazo.

Y, sin embargo, cualquier manual de Historia Económica nos dice que el pacto de rentas no será suficiente. La inflación no solamente se combate a través de los salarios. Los monetaristas de la Escuela de Chicago, con Milton Friedman a la cabeza, defienden incluso que la espiral de precios-salarios no es una causa de la inflación sino uno de sus resultados. Los precios no se controlan operando sobre los salarios (al menos no prioritariamente) sino retirando los excesos de dinero en circulación. La receta para romper la inflación es básicamente monetaria. Lo que deben hacer los bancos centrales es comprometerse con políticas agresivas de estabilización de precios, subiendo los tipos de interés cueste lo que cueste, aunque eso suponga un alto nivel de sufrimiento a corto plazo. Una vez embridados los precios, la economía volverá a crecer sana.

El problema para un gobierno como el español es que, aunque llegado el momento quisiera combinar pragmáticamente el pacto de rentas con la solución de Friedman, no podría hacerlo porque las políticas monetarias están transferidas al BCE. Aunque seguramente se invocará como tótem, la reedición del Pacto Económico de la Moncloa firmado en 1977 no es una posibilidad al alcance la mano. Pedro Sánchez no cuenta con el mismo repertorio de medidas económicas que tuvo a su disposición Enrique Fuentes Quintana cuando diseñó el plan de choque que sacó a España de la última situación de precios desbocados hace cuarenta años.

Por eso no es justo fiarlo todo al acuerdo entre sindicatos y empresarios. Eso equivaldría a cargar toda la responsabilidad del control de la inflación sobre la espalda de los trabajadores. La batalla también se juega (y lo hace decisivamente) en Europa. Se trata de que el BCE acierte administrando las subidas de tipos para no estrangular el crecimiento o, al menos, que sus decisiones no perjudiquen a la economía española como lo hicieron en 2010. Se trata también de que la Comisión Europea encuentre la forma de cambiar los precios de fijación de la energía (el controvertido modelo marginalista) para combatir la carrera inflacionista de las materias primas, que es, en definitiva, el origen del problema. Se trata, por último, de que la imposición de sanciones a Rusia no hiera fatalmente a la propia UE después de los múltiples errores de política industrial cometidos en los últimos años. Entre ellos, de forma destacada, lo mucho de abrupto e irreflexivo que ha habido en el formato de transición hacia la economía verde.