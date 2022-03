La IU de Alejandro Villa

Querido Alejandro: con eso de “no hay excusas” no puedes referirte a que no aceptas otra forma de condenar a los responsables de la guerra de Ucrania que no sea la tuya. Sería incompatible con un demócrata que huye del pensamiento único. Tu artículo sobre IU es injusto porque podías haberte informado directamente sobre nuestra posición. Siempre has llamado cuando has querido preguntar, no esta vez. Si lo hubieras hecho te hubiéramos dicho que nuestras intervenciones parlamentarias y nuestros artículos –que puedes encontrar en internet– empiezan condenando la brutal agresión imperialista de Rusia y que nuestra principal preocupación es el pueblo ucraniano con el que, los que defienden la guerra, están asumiendo una grave responsabilidad.

IU no rechazó una declaración del parlamento, se opuso a una iniciativa de Ciudadanos que, en su derecho, argumenta desde una lógica conservadora. Ellos no quisieron acordar una posición común, sin embargo, en el parlamento español IU se sumó a una declaración mayoritaria. Es curioso que consideres, sin preguntar a la fuerza que obtiene tu confianza, que IU ha de ser el principal objeto de crítica pública. Es necesario realizar un análisis del por qué de la guerra, también de quién tiene responsabilidad, y no sólo culpa directa. Es una pena que se entienda que para detener una guerra y defender a un pueblo, que hoy muere bajo un imperio, son suficientes armas, no todas las posibles ya que los aviones no pueden ser enviados porque la guerra sería total. Pueden defenderse, pero a medias. Calmamos la conciencia y generamos un relato romántico. Tampoco vamos a acogerlos en la UE ni en la OTAN porque eso pondría en peligro la paz en nuestras sociedades. Mientras solo mueran ellos se puede apelar a la épica, a la retórica, a las comparaciones históricas que nada tienen que ver con un mundo nuclear. Es decir, defendemos la soberanía plena de Ucrania pero tienen que hacer una guerra con limitación de recursos defensivos. Los mandamos al cadalso. Por otra parte, ¿Recuerdas la frase de Borrell diciendo que había que hablar con los talibanes porque habían ganado?, ¿recuerdas la salida de Occidente de ese país? Es curioso la distinta forma que tiene la UE de valorar la defensa de estos dos pueblos agredidos por el totalitarismo y su derecho a la democracia y a la soberanía. La república española la mató el fascismo y los intereses geoestratégicos de las mismas democracias que hoy parecen citar a Dolores para que otros mueran de pie mientras los miramos sentados en una guerra condenada a ser una masacre. Ucrania necesita una política fuerte europea frente a Rusia y Estados Unidos. Necesita una política a la altura de un mundo nuclear y necesita el respaldo de la verdad, pero no dicha desde Versalles (qué gran metáfora histórica procedente de un mundo decadente que desapareció por su cinismo) mientras reciben bombazos y mueren y se enteran de que no van a entrar ni en la UE ni en la OTAN. Una verdad sobre su situación geoestratégica y las limitaciones a su voluntad. Como la tiene limitada España que un día se acostó pacifista y al siguiente con Sánchez enviando armas, llamada europea mediante. Ni más ni menos. Y sobre esas limitaciones, como sobre las nuestras, se puede ir construyendo el futuro europeo de un pueblo culto, civilizado, admirable. Si la izquierda se moviliza, los gobiernos cambian. Si la izquierda asume el análisis conservador pierde la justicia. No necesitan armas, necesitan gente que diga que otro gobierno europeo es necesario y posible. Necesitan que el pensamiento crítico señale cuál es su verdadera defensa (observa lo que dicen nuestros militares de alto rango). No necesitan más pensamiento uniformizado sobre una guerra que además, aquí, la va a pagar la gente que necesita ayuda para encender la calefacción y llenar la nevera (lo dice el gobierno alemán), la gente que necesita llegar a fin de mes porque utiliza el coche todos los días. Querido Alejandro, este ya no es el mundo de 1936 al que aludes, hoy la realidad nuclear desbocada necesita de una mirada realista. Reconozco que es más difícil explicarse desde IU que apelar a una defensa mítica que nosotros no tenemos que asumir con la vida propia o de los nuestros. Por último, esta sigue siendo la IU de tu militancia, nos tienes a tu disposición.