Llora un músicu n’Uviéu

El pasáu sábadu 11, la guerra saludó al respetable dende l’escenariu del Auditoriu Príncipe Felipe d’Uviéu. Acabada la interpretación de “Giulio Cesare in Egitto”, la perguapa ópera de Haendel, al tiempu de la reverencia protocolaria de los intérpretes, ún d’ellos, contratenor ukraín, abrió’l llibretu y enseñó-yos, al patiu y al anfiteatru, les tapes, desplegaes, forraes cola bandera del so país. Encendiéronse más los aplausos. El cantante emocionose y arreventó a llorar. Acudieron a consolalu los otros intérpretes. El públicu púnxose de pies, unánime, y aquello fue una salva de palmes que nun digo yo que nun llegare a mete-y un pruyimentín fadiante pela oreya pa dientro, allalantrones, a Vladímir Vladímirovich, a esa hora de recoyimientu en que’l probador de venenos del Kremlin tastia los tres sorbos preventivos del té, acabante catar del samovar, que pieslla la dura pero siempre satisfactoria xornada del zar de toles Rusies y d’unes poques más en proyectu. Miré pa un llau y vi, cerca, un paisanu, la boca tapada cola bandera d’España, qu’aplaudía enrabietáu. Diome por pensar que, nun va muncho, cuando grupos disconformes coles restriciones anticovid decretaes pol Gobiernu salíen, a les calles de toles ciudaes del Estáu, tremulando rojigualdes, nun yera raro que llevaren compañía d’enseñes ruses. Xusto a un pasu d’onde, naquel momentu, aplaudíemos la ukraína, na plaza San Miguel, pudimos ver, naquellos díes en que nos mandaben enclaustranos, una especie de Capitán Rusia, la bandera de capa enriba los costazos, dándo-y vueltes manifestantes a la ronda ente bien de metros de tela de les amigues españoles. Agora, paecía ser, los quereres cambiaren. Pero, ¿a qué respondíen daquella, qué comunión podía esistir ente dos pueblos tan apartaos, tan estremaos polos meridianos como pol devenir de los sieglos? ¿Qué hermandá reivindicaben? ¿La de Tolstói y Clarín, del brazu, murmuriando de muyeres mal casaes? ¿Eisenstein repartiéndose, con Buñuel, la lluz y les sombres de México? ¿L’alma de Pushkin, esfarrapada por un balazu, trevesando Europa de cabu a cabu, en febreru de 1837, col afoguín de llegar a tiempu pa reencarnase en Rosalía? ¿Rimski-Kórsavov anotando nun pentagrama, en San Petersburgo, aires asturianos que-y sopla a la gaita Ramón García Tuero dende Llibardón? Non, pamidea nun debía ser eso. Yera otra l’afinidá, otru’l magnetismu imperiosu qu’arimaba al Capitán Rusia pa escontra los rojigualdos, y viceversa; fuerces nunca esplicitaes que, piensa ún, teníen que ver col refugu del progresismu y d’Europa, col despreciu de la razón, cola defensa irredenta del individuu percima’l bien común, cola admiración pol autoritarismu y, en fin, con toes eses coses qu’agora vemos cumplíes, en plenitú, pola incontestable y global voluntá de Putin, que lo mesmo da pa condicionar el consumu eléctricu del mundu como pa facer llorar a un músicu a 4.000 km de Moscú. ¿Qué será, estos díes, del Capitán Rusia? ¿Ónde guardará, dobladina, la patria bandera nefanda, esperando meyores tiempos pa volver a sacala a la calle? Un primu d’él, como ya’l covid nos va dando tregua pa desmazcaritanos, fue’l que mangó la soviética, la selmana pasada, enriba ún de los tanques qu’avancen pa escontra Kiev. Nun creo que, pa esi rapaz, tenga nada que ver cola llucha del proletariáu, si ye que sintió falar de tal cosa: ye una forma de proclamar el testerón irredentismu rusu antieuropeísta y, ya de pasu, lo más seguro, la ilusión que-y fai poder andar, otra vez, los mesmos caminos del güelu, cuando llegó hasta Berlín y lo pasó bárbaro violando muyeres derrotaes.

Pase usté un bon día y acuérdese de que les ringleres qu’acaba de lleer tán escrites nuna llingua inconstitucional que, oficialmente, nun esiste.