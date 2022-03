Moral sexual

La moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Es bastante habitual considerar que la moral es de origen religioso lo cual no es en absoluto cierto, incluso es anterior a la religión. Se ha comprobado que los bebés de menos de un año tienen normas morales, más aún se puede afirmar que todos los mamíferos tienen códigos morales.

Existe una moral laica y una moral religiosa. El laicismo puede proporcionar todos los principios que necesitamos para convivir. El código moral laico consagra o se fundamenta en los valores de la verdad, la compasión, la igualdad, la libertad, el valor y la responsabilidad (Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI). Este código es un ideal al que aspirar más que una realidad social.

La moral laica no se basa en la obediencia de los edictos de ningún Dios, sino en la reducción del sufrimiento humano. Así, no permite cometer homicidios no porque ningún libro religioso lo prohíba, sino porque matar inflige un inmenso sufrimiento. No matar sólo porque “Dios así lo dice” es muy preocupante pues ¿qué pasará cuando Dios ordene matar? (en el catolicismo hay varias pruebas horribles de ello: la Inquisición, las Cruzadas, la colonización de las Indias). ¿Es ético mantener una guerra sangrienta para derrocar a un dictador brutal o para defenderse de él? Aquí hay que sopesar con cuidado las consecuencias de todas las partes implicadas y buscar una solución que en principio cause el menor daño posible.

En el ámbito sexual ambas morales no siempre coinciden. Si lo hacen por ejemplo en la no permisividad del desnudo, pero por razones distintas. ¿Cuál es la razón última por la que no está permitido el desnudo? Me refiero a la razón última y no a no consentirlo porque lo diga tal o cual iglesia o tal norma civil. Es decir, ¿por qué las iglesias no permiten el desnudo y por qué lo prohíben las leyes civiles? Las religiones lo hacen por su empeño en controlar a las personas. ¿Sabría el lector por qué lo prohíben las normas civiles? Si lo piensa probablemente encontrará la respuesta.

Si nos fijamos en la masturbación y en el sexo fuera del matrimonio también las iglesias los prohíben por el mismo motivo anterior, pero las normas civiles no los prohíben al no tener motivo alguno para hacerlo. En la homosexualidad ocurre algo parecido. Beneficia a las dos partes por lo que la legislación civil avanzada no se opone a ella, pero sí las religiones, una vez más por su empeño en controlar el comportamiento de las personas. En algunos países menos avanzados socialmente la homosexualidad está penalizada por razones similares a las religiosas e influenciados por ellas.

La violación y la pederastia son obviamente inmorales porque provocan un daño inmenso a las víctimas.

¿Qué pasa con la bestialidad (sexo con animales)? Los contrarios a la homosexualidad a veces argumentan que puesto que se permite el matrimonio homosexual también debería permitirse el matrimonio con una cabra, por ejemplo. La respuesta a este enfoque es evidente. La moral seglar o civil no puede permitir tal matrimonio porque éste requiere profundidad emocional, intelectual y espiritual y esto no puede darse en una relación entre una persona y un animal, mientras que entre dos hombres o entre dos mujeres si puede darse tal relación.

¿Y qué ocurre en una relación sexual entre un padre y una hija? Ambos son humanos, por lo que cabe preguntarse ¿qué hay de malo en ella? Numerosos estudios psicológicos han demostrado que estas relaciones causan un gran daño, a veces irreparable, a la chica. La evolución ha modelado nuestra psique de forma que los vínculos románticos no se mezclan bien con los parentales. Las relaciones sexuales entre familiares directos suelen generar hijos con graves deficiencias.