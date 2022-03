Los turistas de la opinión

Leyendo unas cuantas entradas sobre Ucrania en webs de viajes, y dejándome llevar en mala hora a otras turísticas, veo que toca valorar por igual lo que razone el mayor estudioso y lo que vomite el más grande lerdo. “¡Todo es igual! ¡Nada es mejor! ¡Lo mismo un burro que un gran profesor!” (gracias, Discépolo). Hay que respetar cualquier burrada; no hay canon que valga; viva el adanismo; la Historia comienza conmigo y mis colegas; boomer de mierda, arrancaré tu cabeza viejuna y te cancelaré en las redes, etc. Los que hoy son ucraniólogos al cabo de la calle putiniana eran ayer vulcanólogos palmeros y epidemiólogos pandémicos, y serán mañana lo que toque. Que no sepan dónde quedan Minsk o el Etna, ni en qué se diferencian bacteria y virus, da igual. Las redes sociales nos han igualado por abajo, al nivel del más merluzo.

No es la primera vez que escribo sobre los rollos opinatorios que se monta el personal en tales webs, pero ahora que se acaban las restricciones para salir pitando de casa, creo necesario recordar mis ideas al respecto. Del mismo modo que me da exactamente igual que a un turista le guste o no le guste Capilla Sixtina, me lastima que pretenda elevar a dogma su punto de vista absolutamente desinformado. Pero parece ser que toca hoy hacer gala de ignorancia, que la única verdad es el yo a mí me parece, háblese de la Acrópolis, de la Teoría de la relatividad, de Ucrania o la guerra de Putin. El personal anda loquito de la cabeza y escribe de tal forma que no lo entiende ni el que lo inventó: ni ortografía, ni orden sintáctico, ni sindéresis, ni leches. Ahí van unas cuantas perlitas opinantes sobre monumentos, pescadas en la Red.

Un menda opina y puntúa: “Pues a la mezquita de Córdoba le doy un uno. Es una iglesia más con arcos, fin”. Hay que ver cómo están las cabezas. Y otro añade: “Instalaciones muy viejas. Localización alejada del centro”. Mira que tienen mala idea los constructores de mezquitas: primero, por hacerlas hace mucho; y segundo, por no levantarlas a pie de hotel. Hay una menda a la que El Escorial le “pareció muy anticuado”. De hecho (atentos al anacoluto), “solo está bien si te casas, se celebran bodas”. En resumen, que “no tiene gran cosa que ver, solo mausoleos de reyes y familia en ataúdes de mármol, ostentando su riqueza”. En vez de quedarse muertos del todo, andan ahí, ostentando: ¿cómo quieren que no nos volvamos republicanos? La catedral de Santiago de Compostela: “Estaba en obras y el botafumeiro no funcionaba”, dice fulano. Y amenaza muy seriamente: “Yo sin botafumeiro no vuelvo”. Mengana observa que no tiene “nada que destacar”, que las ha “visto mucho mejores”. Pero es una entendida fetén, a la que no engaña la propaganda: “Es más la fama que tiene que lo que realmente hay que ver dentro”. En tres palabras: “Me parece cutre”. Zutano transmite su impresión sobre la Catedral de Sevilla (también −de paso y sin querer− sobre el estado de sus neuronas y sobre cómo organiza su pensamiento, llamémoslo así): “La decoración de las capillas que rodean el interior de la catedral: todas son, sin excepción, terriblemente feas, oscuras y barrocas o rococó; son deprimentes, y todas iguales. Lo mismo se puede decir de la tumba de Cristóbal Colón. Los tesoros (relicarios, cruces) son un ejercicio de mal gusto”. A Perengana no le puso el Palacio Real de Madrid. Muy solícita, nos instruye y da pistas bien es cierto que tirando de muy incorrecto arcaísmo verbal: “Recomiendo no ir, es pagar para ver unas cuantas habitaciones antiguas. Para eso, ves a casa de tu abuela”. Citana, por el contrario, lo resume en un par de palabras: “Vaya casoplón”. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, como dijo el gran filósofo Don Canario Del Sol Di Stéfano Puskas y Gento.