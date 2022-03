Pobres rusos

A los rusos les ha tocado estar en el bando de los malos en esta guerra. Ni siquiera su propio gobierno, con su extraordinaria máquina de propaganda, es capaz de lavar su deteriorada imagen. Sin embargo, son ellos los que sufren en sus propias carnes los delirios del zar Vladimir. ¿Qué culpa tiene el bailarín del Bolshoi al que no permiten actuar en el Teatro Real de Madrid? ¿Qué culpa tienen los atletas paraolímpicos a los que no han permitido participar en los juegos olímpicos de invierno? ¿Qué culpa tienen los cineastas que este año no podrán mostrar sus películas en el festival de Cannes?

No es fácil comprender lo que está sucediendo en Rusia. Putin ya se ha encargado de establecer el gran apagón informativo. En Occidente nos preguntamos alegremente por qué los rusos no derrocan a Putin. ¿Por qué no se rebelan contra el dictador? Ignoramos que este sátrapa lleva en el poder 22 años, algo imposible sin transgredir las más elementales normas democráticas. Ignoramos que dos décadas dan para tejer una tupida red de fieles que lucharán hasta la muerte no para defender a su benefactor, sino a sus propios intereses. Ignoramos que cada vez que los rusos levantan la voz en la calle son detenidos por miles sin garantía democrática alguna. No es tan fácil derrocar a Putin. Tenemos la imagen distorsionada de que todos los rusos son como esos rudos magnates, ataviados con gruesas y doradas cadenas, con sus cuerpos impregnados con agresivos tatuajes, que viajan a bordo de sus ostentosos yates, conseguidos tras amasar fortunas con la venta de armas o blanqueando dinero por poco ortodoxos métodos. No todos los rusos pueden comprar clubs de fútbol como Abramovich, dueño del Chelsea. No todos los rusos dirigen grandes petroleras como Nikolay Tokarev. Ni todos los rusos disponen de liquidez, como Mijaíl Fridman, que por cierto ha renegado de Putin, para comprar una cadena de supermercados como Dia, Qué culpa tienen esos jóvenes imberbes destinados a conquistar un país que ni les va ni les viene, a luchar sin más motivación que la obediencia debida a sus superiores, mal pertrechados, víctimas del general invierno, escasamente alimentados y dispuestos a morir, no ya por su patria, sino por las ambiciones de grandezas de un sátrapa. Decía Winston Churchill, con su característico sentido del humor, que Rusia es “un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma”. El estadista inglés mostraba así su desconcierto ante un país capaz de aliarse con Hitler y acabar siendo elemento decisivo para la aniquilación del nazismo y la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. La estrategia de Occidente está siendo criticada por algunos por no utilizar la fuerza para detener la invasión de Ucrania. Cualquier cosa menos las armas. Occidente ha optado por la menos sangrienta política del “ahogamiento económico” de la ya maltrecha economía rusa. Pero incluso este aparentemente pacífico medio tiene sus efectos colaterales. Sí, el cerco es contra Putin, aunque los más afectados por la miseria serán los propios 144 millones de ciudadanos rusos –con una esperanza de vida doce años inferior a la nuestra–, que padecerán la ruina en sus propias carnes. Cualquiera diría que el pueblo ruso está destinado al sufrimiento. La historia no ha sido benévola con él. Primero, cinco siglos de absolutismo zarista. Después, siete décadas de implacable dictadura comunista. Y, tras una rendija abierta a la libertad durante apenas nueve años, más de dos décadas de la nueva tiranía de Putin. Hace relativamente poco, la propaganda, a través de la hoy cancelada Rusia Today, afirmaba que el 70 por ciento de los rusos eran felices. Visto lo visto, yo más bien me inclino por una frase que pronunciaba el personaje de Mel Brooks en la comedia “El misterio de las siete sillas”: “Los rusos no nacemos para ser felices”. Pobres ucranianos, pobres rusos. Y nosotros, vaciando las estanterías de los supermercados.