¡Gracias, Elon!

Escribía Ortega en las “Meditaciones del Quijote”: “yo desconfío del amor de un hombre a su amigo o a su bandera cuando no le veo esforzarse en comprender al enemigo o a la bandera hostil”. La ética bélica y el derecho de guerra a lo largo de la historia han sido teorizados y celebrados en esta tonalidad, con la esperanza de limitar los efectos más destructivos de las guerras: se trataba de considerar al enemigo como el espejo moral y jurídico de uno mismo, es decir, alguien que en las contiendas armadas tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que yo. Tener asumido que, a diferencia de lo que dice el refranero, en la guerra no todo está permitido, constituye uno de los principios básicos del derecho internacional humanitario, el conjunto de normas cuyo objetivo es solucionar los problemas de índole humanitaria derivados de los conflictos armados, limitando el derecho de las partes implicadas a elegir los medios y los métodos de hacer la guerra y protegiendo a las personas y a los bienes que pudieran verse afectados por ellos. Esto implicaría que, una vez iniciado un conflicto armado, el derecho humanitario se aplica independientemente de quienes son las partes involucradas y de las causas que han dado origen al enfrentamiento militar. En definitiva, por decirlo con Sánchez Ferlosio, el núcleo germinal del derecho internacional habría que buscarlo en los “deberes para con el enemigo”, que serían los símbolos de la caballerosa reciprocidad de jugar y en este caso guerrear entre iguales.

Homero canta en “La Ilíada” el arquetipo occidental de la guerra entendida normativamente como duelo: en el Canto VII, para poner fin al interminable asedio de Troya, después de diez años, Héctor propone a los Aqueos que uno de ellos se bata con él en un duelo resolutivo que decidirá el éxito de la contienda. La suerte recae en Ayante Telamonio, el guerrero más fuerte de su bando después de Aquiles, y tras luchar todo el día sin que se dé un vencedor, al amontonarse las nubes de la noche, los heraldos de los dos ejércitos interrumpen las hostilidades para declarar que aun en la batalla es bueno obedecer a la noche. Los dos héroes acuerdan suspender la lucha por ese día y se entregan recíprocamente magníficos regalos, para que unos y otros digan “se batieron en disputa, devoradora del ánimo, y luego se separaron con amistad, pactando un amistoso acuerdo”.

Solo es una metáfora, una alegoría de tiempos antiguos; hace más de un siglo que las guerras no tienen una forma ético-jurídica ni medianamente parecida. Las transformaciones de la tecnología bélica, desde la introducción de las armas de fuego hasta los sistemas de armamento basados en la inteligencia artificial, ponen al descubierto una asimetría bien destacada por Grégoire Chamayou, con el paso de la ética del combate, epitomizada por Homero, a la ética de la ejecución. La guerra drónica marca definitivamente el tránsito del paradigma bélico, nacido como duelo en mutua lid, al paradigma de la caza, donde se puede matar sin riesgo a ser matado y el enemigo es privado unilateralmente de la posibilidad de combatir en recíproca pugna.

¿Por qué cuento algo así? Porque ayer me ha llamado la atención una noticia que ha sido tratada, como es obvio, de manera anecdótica, como una banal frivolidad y que, sin embargo, me ha traído a la cabeza todo aquello y hasta me ha sacado una sombra de alegre esperanza en estas horas sombrías. Con un tuit, Elon Musk ha retado en duelo singular a Vladimir Putin. La puesta en juego, Ucrania. ¡Gracias, Elon! Por un momento, me has devuelto a la mágica atmósfera de Ilion y me ha parecido escuchar a Apolo contestarle a Atenea que le pregunta cómo desea poner fin a la interminable lucha: “excitemos la potente furia de Héctor, domador de caballos, para ver si a alguno de los dánaos reta en duelo singular a luchar hombre contra hombre en atroz lid. Quizá celosos de su honor, los aqueos, de broncíneas grebas, inciten a uno a combatir en duelo contra el divino Héctor”.

Por un instante, no he visto una guerra de agresión librada con armas supuestamente inteligentes que, sin embargo, provocan muertes civiles y destrucción y no me he fijado en todos los que, afirmando lo obvio, es decir, que estamos ante una violación muy grave del derecho internacional por parte de Rusia, han llegado por fin a un sentido común que no tuvieron en 1999 en Serbia, en 2001 en Afganistán y en 2003 en Irak. Por un segundo, no me ha sorprendido que la ruptura del orden internacional perpetrada por Putin haya abierto los ojos de quienes no han querido ver que esa ruptura se ha consumado ya hace décadas y, en ello, ha sido decisiva la progresiva despreocupación por la reglas de comportamiento en la guerra en beneficio de una relegitimación moral de las razones de la guerra; hasta Putin ha esgrimido siniestramente la “legítima defensa preventiva” que aprendió de los adalides de la guerra contra el terrorismo. Una vez que el enemigo militar es descalificado moralmente ya no hay cabida para el pundonor institucional, para la caballerosa reciprocidad de los pactos previos, para la honestidad de jugar desde el principio a cartas descubiertas entre iguales. Ya no hay sujetos normativos iguales y, por tanto, el enemigo no ha de ser derrotado y conquistado, sino aniquilado sin matices. No queda sitio para el respeto del derecho internacional humanitario porque, sigue Ortega en sus Meditaciones, “diríase que abrazamos el imperativo moral como un arma para simplificarnos la vida aniquilando porciones inmensas del orbe”.

Por eso el desafío de Elon Musk me ha dibujado durante un ratito una sincera sonrisa en el rostro; me ha devuelto al colegio, cuando por primera vez recuerdo haber oído las gestas de aquellos nobles guerreros helenos para quienes la guerra, como decía el jurista belga François Laurent en el siglo XIX, es un duelo donde debe reinar la más perfecta igualdad de derecho. Ninguna de las partes es juez o culpable, o habría que admitir que ambos son jueces y culpables; lo que es absurdo. Vete a explicárselo, Elon, a los Putin de este siglo.