Significados literales

Hace poco te preguntaban que “cómo va esa vida” y respondías que bien porque era lo obligado. Mi padre pronunciaba mucho esa frase cuando se ponía al teléfono.

–¿Cómo va esa vida? –era lo primero que lanzaba a su interlocutor.

A mí la palabra “vida” me excedía. No sabía muy bien a qué llamaba vida. ¿La vida eran los problemas económicos? ¿La vida era la muerte de mi abuela –su madre– que nos anunciaron un día desde Valencia? ¿La vida era ir a la compra con cuatro billetes arrugados en la mano derecha? ¿La vida era un domingo por la tarde, un bocadillo de mortadela, un huevo frito? La vida era algo muy grande, la vida abarcaba demasiadas cosas, de ahí que la frase de mi padre me pareciera incomprensible. Más tarde aprendí que se trataba de una frase sin significado: un modo de comenzar la conversación. Las frases sin significado me han torturado mucho porque tengo un temperamento literal y creo a pies juntillas (signifique lo que signifique a pies juntillas) que las palabras dicen lo que dicen. No es fácil aceptar que en muchísimas ocasiones las palabras no dicen lo que dicen. Pero me he hecho mayor, en fin, y a la fuerza ahorcan (signifique lo que signifique “a la fuerza ahorcan”).

El caso es que, desde hace algunos días, cuando me preguntan “cómo va esa vida” me dan ganas de responder a su significado literal en vez dejarla pasar como un sonido asemántico.

–Mal, ¿acaso no has visto el telediario?

La vida va mal y el horizonte no resulta muy alentador. Pero suelo callarme, no digo que la vida va mal no ya por no parecer pesimista, sino porque me acuerdo de la jovialidad con la que mi padre entonaba ese sintagma pese a las preocupaciones que le asediaban. Era una fiesta escucharle preguntar “cómo va esa vida”. De modo que me callo o respondo que bien en su memoria. Lo que más me asombra, en cualquier caso, es la capacidad de las palabras y de las frases para resignificarse, o para regresar a su significado original, o para pasar, de no decir nada, a decirlo todo. Si se me apareciera mi padre muerto en sueños, lo primero que le preguntaría absurdamente sería:

–¿Cómo va esa vida, papá?