El cerebro vuelto sobre sí mismo

Cuando empecé a trabajar en un hospital, como residente, el cerebro, si así se puede llamar a la gerencia, era mínimo. Los de la Seguridad Social solía estar regidos por un inspector que además se ocupaba de los ambulatorios. Podríamos decir que eran organizaciones horizontales con el poder distribuido por servicios. Si verdaderamente cada servicio persiguiera sus objetivos de manera correcta, los del hospital se verificarían en la confluencia de los particulares. Eso ocurre en los seres multicelulares donde cada órgano tiene sus objetivos independientes que benefician al conjunto. Pero en los hospitales el gasto crecía sin que se reflejara en resultados. De manera que los propietarios decidieron poner riendas a los servicios: El cerebro creció exponencialmente. No está claro que esa inversión se haya traducido en una mejora proporcional.

Se crearon cerebros, gerencias, con tamaño cada vez más desproporcionado al del hospital. Algo así ha ocurrido en algunas vías de desarrollo en el reino animal. Cabría esperar que si el único papel del cerebro fuera regir y regular las funciones del organismo, su tamaño habría de ser acorde. Pero no es así, ejemplarmente en el ser humano.

Esa desproporción muestra que su papel trascendió al de simple gestor para convertirse en un órgano con fines propios. Los humanos, mientras desinvertimos en capacidades corporales, lo hacemos en mentales. Se traduce en que el cerebro es el órgano con mayor gasto calórico en reposo. Son momentos en los que apenas tiene otras funciones que las de rectoría del metabolismo basal, un esfuerzo mínimo. Sin embargo, está trabajando: ¿en qué?

Cuando tuve la suerte de tener un laboratorio de fisiología para el estudio de los esfuerzos musculoesqueléticos de los trabajadores, me pregunté si los mentales producían un incremento del gasto calórico. Pedí a voluntarios que se concentraran en una tarea exigente durante unos minutos, seguido de un periodo de reposo. Mientras, les medía el consumo de oxígeno, respiración a respiración. Apenas observaba, y no siempre, un aumento en el consumo con el ejercicio mental. Un incremento que se podría incluso justificar por las contracciones musculares cervico-escapulares que suelen acompañar a los esfuerzos intelectuales.

Más interesantes son los resultados de medir la distribución de la actividad cerebral mediante la observación de las modificaciones del flujo sanguíneo. Realmente, la actividad cerebral es eléctrica, los cambios son instantáneos, a la velocidad de la luz. Solo cuando es una actividad mantenida le da tiempo al flujo sanguíneo a enviar el oxigeno que sirve para quemar la glucosa que nutrirá a las células: donde hay más actividad pronto habrá más sangre. Se mide con diferentes sistemas de imagen cada vez más sofisticados.

En un estudio dirigido por el grupo de Shulman, publicado, en 1997, esperaban un incremento de la actividad cerebral y el flujo sanguíneo cuando a los voluntarios se les pedía que realizaran actividades de discriminación y búsqueda visual, ejercicios de memoria, atención y lenguaje. Lo que observaron fue que las áreas demandadas, como la corteza visual, recibían más flujo, pero en conjunto disminuyó. Y que había unas regiones cerebrales, que independientemente de la tarea asignada, cuando se concentraban en realizarlas, siempre estaban en reposo. Unas áreas que se activaban, con diferentes intensidad, cuando el sujeto se relajaba concentrando su mirada en un punto, sin ningún propósito. Lo sorprendente fue que además, en esos casos, el gasto calórico era mayor que cuando realizaban tareas.

¿Por qué el cerebro cuando cesa la actividad voluntaria y consciente gasta más? Aparece el concepto de red por defecto, las áreas cerebrales interconectadas que se activan cuando no hay estímulos externos que atraigan su atención o cuando no está concentrado en diseñar o ejecutar una tarea. Una red que tiene la mayor tasa metabólica de ese órgano, por eso gasta tanto cuando se activa. Es el cerebro contemplándose a sí mismo, también a ese yo extendido que es el entorno social. De ahí que se active cuando, de manera inconsciente o automática, nos ponemos en la piel de los otros, una facultad de extrema utilidad para las relaciones sociales. O cuando la mente vaga especulando sobre los valores propios y preferencias. También cuando, flotando, sin propósito, rememora aspectos de la autobiografía o fantasea sobre el futuro. Está construyendo, afianzando el sí mismo. Gracias a esa red por defecto tenemos la sensación de un yo continuo y unitario en el flujo de la vida. Sin embargo, las personas que dejan que su mente vague con frecuencia no parece que tengan un yo más fuerte o más resistente. Y todo parece indicar uno es más feliz cuanto más se concentre en lo que hace, cuanto menos dejamos que la actividad sea la de la red por defecto. La mente está inclinada a vagar, tenemos que poner límite a esa tendencia.