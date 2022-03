El pueblo grita en la ciudad

Marean las cifras y están de sobra contadas. “Sube todo menos lo nuestro”, clamaron hace ya unos meses los ganaderos y agricultores en LA NUEVA ESPAÑA cuando la crisis mundial de desabastecimiento provocó una escalada de precios de las materias primas que empezó a disparar sus costes de producción (piensos, abonos, plásticos, combustibles). Acabaron el año con el agua al cuello y lo han empezado prácticamente hundidos, respirando por una pajita cada vez con más dificultad. A estas alturas muchas explotaciones, pequeñas y medianas empresas en su mayoría familiares, destinadas a producir la leche, los huevos, la carne y la verdura que cómodamente cogemos en las estanterías del supermercado o que nos alegran la vida cuando nos sentamos a la mesa en un restaurante, sobreviven cada mes gracias a sus ahorros, a recortar gastos en casa y al aplazamiento de algunas facturas con sus proveedores de confianza.

Una cosa es contarlo y otra sufrirlo. Las gentes del campo asturiano, los que viven y trabajan en los pueblos, se van cansando ya de contarlo y por supuesto de sufrirlo.

Saben que la solución no está en su mano y mientras esperan a que la administración tome cartas en serio en el asunto (a estas alturas parece que ya no se sabe muy bien qué hacer en medio de una crisis global desbocada que toca de lleno a todos los sectores) se van este domingo a Madrid a desahogar. “Es lo que nos queda”, resumen. Gritar y protestar no les inyectará dinero en sus maltrechas cuentas corrientes, pero al menos será un bálsamo para el espíritu. Desahogar, y si es en compañía de los que sufren igual que tú, siempre viene bien.

Miles de agricultores, ganaderos, cazadores y todos los que viven del sector primario meterán por unas horas el agua en casa a los de ciudad, que deberán escucharles o, al menos, callarse y respetar que les trastoquen el vermú dominical con ruidos de tractores, cencerros, bocinas y el mal olor de las boñigas de las vacas, cabras y ovejas que se sumarán con sus dueños a manifestarse sobre el asfalto del Paseo del Prado. Una protesta que no podía ser en otro sitio más que en Madrid, el mejor altavoz y en cuyos despachos muy alejados de los pastos asturianos y de las llanuras cerealísticas castellanas se aprueban leyes en su mayoría ineficaces, incomprensibles, absurdas, sin pies ni cabeza para el medio rural.

“Un país sin sector primario se muere de hambre”, advertía días atrás en las páginas de este periódico una joven ganadera asturiana. Por la herida del campo sangramos todos. Buen domingo.