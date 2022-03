El subidón de comprar aceite

Ha vuelto a pasar. Al comienzo de la pandemia del coronavirus los compradores arrasaron con el papel higiénico, tanto que los supermercados llegaron a limitar su venta. Lo mismo ocurrió unas semanas después con la harina. Era una de las consecuencias del aburrimiento derivado de las interminables semanas de confinamiento. Y ahora, cuando la crisis sanitaria va tocando a su fin –con permiso de algún pequeño repunte– llega la crisis del aceite de girasol. Los consumidores se han tirado a por este producto como moscas por la miel. Cosas de la guerra y de la forma en la que el marketing actúa sobre la mente.

Es muy probable que nunca llegue a haber escasez de aceite de girasol –una planta que, por cierto, florece con destreza en los campos españoles– como tampoco era probable que el papel higiénico se agotara al comienzo de la pandemia. Lo que algunos quieren conseguir es que parezca que ese peligro es real. Hay varias cuestiones a tener en cuenta. Cuando se alienta el miedo –ya sea por una guerra que se avecina o por una pandemia sanitaria–el cerebro tiende a protegerse, a resguardarse, por si las moscas. Es como si, de repente, todo el mundo tuviera una especie de trastorno obsesivo compulsivo a la vez, pero ligado a acumular por el si el fin del mundo llega. Como si se fuera a salvar alguien.

Una de las explicaciones a este comportamiento es también lo que se ha llamado como el efecto rebaño. Si se ve a alguien comprando –o se ve en los medios que comienza a haber compras compulsivas de algún producto–eso activa el sistema de neuronas espejo del cerebro y, como ovejillas, los compradores se lanzan a los supermercados. No vaya a ser que el vecino tenga una botella de aceite de girasol de más.

Ir al supermercado y ver las estanterías vacías produce un efecto de ansiedad en los compradores que muchos calman, precisamente, tirándose a por el producto que falta. El mero hecho de que el establecimiento limite la compra del aceite de girasol ahora o del papel higiénico al comienzo de la pandemia provoca un efecto llamada. El contrario del que, muy probablemente, quisieran tener los supermercados. Es como una invitación a comprar para reducir la ansiedad que produce no hacerlo y quedarse sin algo que realmente no se necesita. El aceite de girasol no es más que un elemento de seguridad ante los acontecimientos que están desbocados y totalmente fuera de nuestro control. Una especie de amuleto que, como todos los amuletos, no sirve para nada. Bueno, el aceite sirve para freír.

Se produce, por lo tanto, una especie de Diógenes colectiva. Los consumidores tienden a acumular productos que nunca van a necesitar con el único objetivo de rebajar su propia tensión y ansiedad. Como si les fuera a servir de algo en una guerra nuclear.

La de crearse un micro cosmos, un lugar de plena seguridad, es la misma filosofía que mueve a los conocidos como “preper”, aquellos que se preparan para un fin del mundo cada vez más cercano. Sienten la necesidad de construir un lugar en el que puedan sentirse bien, un sitio en el que puedan tener el control. Aunque eso signifique acumular productos que nunca van a tener que utilizar. Pero lo que realmente están alimentando es su ansiedad, le dan de comer productos enlatados que caducan años después de una posible guerra nuclear, como si, de verdad, ellos fueran a sobrevivir si algo así ocurriera.

Fíjense en otro detalle sin importancia. Tanto el papel higiénico, como la harina y el aceite de girasol son productos que realmente no son de primerísima necesidad. A una mala son perfectamente prescindibles en la dieta, pero ¿qué pasaría si mañana se dijera que escasea el agua? El efecto llamada sería brutal. Apocalíptico. Imposible de gestionar por los supermercados y, probablemente, por los propios consumidores. Con esas cosas el marketing no juega, sería peligroso levantar el bulo sobre algo tan esencial, y la pérdida de credibilidad sería tremenda.

Estas compras están auspiciadas por el pánico y por un impulso comunitario que se realiza sin haber hecho una reflexión previa. Los compradores compulsivos acaban por convertirse en acumuladores de objetos sin ningún valor que nunca van a utilizar. Solo por el hecho de que la compra en sí les da una especie de subidón –similar al de las adicciones– que ayuda a bajar su ansiedad por un futuro que no está en manos de nadie.