La transición energética necesita ingenieros muy bien formados

La transición energética es fundamentalmente una revolución tecnológica que afecta a la generación, transporte, distribución y al uso final de la electricidad, y de forma esencial, al transporte de personas y mercancías, que de ser accionado por productos petrolíferos deberá electrificarse, bien mediante su conexión a la red o baterías, biocarburantes, hidrógeno o carburantes de base no biológica bajos en carbono. Los objetivos “Net Zero” afectan también a la descarbonización de los procesos industriales, como la producción de acero, la metalurgia, los fertilizantes, el cemento, el vidrio, el papel y otros. La minería de los combustibles tiene que transformarse en la minería de los metales críticos para la transición, como son el litio, cobalto, níquel, neodimio, tierras raras, etc., en los que tanto o más que la extracción serán importantísimos el procesado, la metalurgia y la reutilización de los mismos, porque los recursos económicamente explotables son escasos. La revolución tecnológica afecta también a los procesos para la economía circular y a la eficiencia energética, todo ello en el marco de una transformación digital que, entre otras muchas aplicaciones, permitan dotar de “inteligencia” a unas redes eléctricas con generación descentralizada y alimentada por tecnologías renovables no programables, pero que deben satisfacer la demanda de los consumidores en todo momento.

La complejidad de la transición energética y de la descarbonización de la economía es enorme. Se trata de un gran reto y a la vez de una gran oportunidad. Asturias es el paradigma de esta transición y no se trata solamente de que la industria carbo-intensiva incorpore las nuevas tecnologías que aseguren su continuidad, y tal vez su expansión, sino de que el núcleo energético e industrial de Asturias participe muy activamente en la cadena de valor del desarrollo, despliegue y comercialización de estas tecnologías.

La Agencia Internacional de la Energía estima que solo disponemos en fase comercial del 30% de las tecnologías necesarias. Ello aumenta el reto y la oportunidad, pero exige también que el proceso de transición sea gestionado por técnicos capaces de evaluar el desarrollo de las cadenas de valor y, en consecuencia, de ofrecer las soluciones de oportunidad que la sociedad requiere.

La transición energética está siendo conducida actualmente por políticos e ideólogos que han supeditado la política energética a la política del clima. Los responsables de la política energética en la Comisión Europea y en algunos de sus estados miembros, han roto el equilibrio entre la seguridad del aprovisionamiento, la competitividad de la economía y el medio ambiente, y este equilibrio es sagrado. Desde la primera crisis energética del año 1973, se tiene experiencia de que este principio es la clave de la seguridad energética, que es la clave de la seguridad de Europa. Los responsables actuales han denostado los combustibles fósiles, es decir, el carbón, el gas natural y el petróleo, así como la energía nuclear, y para ello recurren a artificios como la taxonomía, que limita las inversiones en las capacidades de producción de combustibles que serán vitales durante muchos años para la economía y el modo de vivir europeo, las ayudas de estado o la penalización excesiva del carbono. Ello lleva consigo también al cierre prematuro de instalaciones dotadas con la mejor tecnología disponible y que cumplían una gran misión al limitar los costes y los precios de la energía. Los precios actuales de le energía no son casuales ni solo debidos a la invasión de Ucrania por Rusia. Se deben también a una gestión ideologizada y no técnica de la transición energética, desde que la Comisión rompió con el “Green deal” la política energética sobre la que se construyó la propia Unión Europea.

Para que el lector comprenda mejor lo que digo, conviene conocer la formación básica y experiencia de quien dirige la transición energética. El principal es el holandés Franciscus Cornelis Gerardus Maria “Frans” Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable del “Green deal”. Su formación básica es un grado en lengua francesa y literatura en la Radboud University Nijmegen. Después, un posgrado de un año en leyes y literatura francesa, para desarrollar su carrera en la política exterior holandesa y, desde 2014, como comisario en la Comisión Europea. La comisaria de la Energía, Kadri Simson, obtuvo el grado de historia en la Universidad de Tartu, un máster en ciencias políticas y después una carrera en la ciudad de Tallin, en el gobierno y en el parlamento de Estonia, nunca ligada a la energía. Podría pensarse que en los servicios, es decir en la Dirección General de la Energía (DG ENER) , los responsables tuvieran experiencia en energía, pero Ditte Juul Jorgensen obtuvo el grado de Leyes en la Universidad de Copenhagen. Hay que descender mucho en el organigrama de la DG ENER para encontrar algún técnico, y las antiguas direcciones sobre mercado interior, la política y la seguridad energética, el diálogo productores-consumidores, la geoestrategia del petróleo y del gas, y otras que representan el 96,8% de la energía primaria que consumimos, han sido sustituidas por direcciones de transición verde, de transición justa, etc. Debe quedar bien grabada esta constatación: A pesar de las ayudas masivas en primas y subvenciones, la energía solar y la eólica en la Unión Europea representó en 2019 (ver Eurostat) el 3,2% de la energía primaria consumida. Me refiero a la energía primaria, es decir la que transformamos y consumimos, y que es la que emite CO2.

Si nos referimos a España, la formación y experiencia de los responsables de la transición energética son similares. La ministra de Transición Ecológica es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional. Su carrera en la Administración se desarrolló en la Oficina española del Cambio Climático y como secretaria de estado de Medio Ambiente. Desde 2014 ha sido directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) con sede en París. El vicepresidente Frans Timmermans le hizo un mal favor al decir el 28 de febrero de 2022, en el Global Annual Energy Meeting de ESADE GEO que preside Javier Solana, que era su mejor alumna. La secretaria de estado de Energía es Sara Aagesen, que en este caso es ingeniera química, pero siempre ligada al medio ambiente, con lo que tal vez su experiencia fuera más adecuada para ser secretaria de estado de Medio Ambiente, pero en este puesto fue nombrado el asturiano Hugo Morán. Los perfiles de los directores generales están nombrados siguiendo la ideología de la Ministra.

No es mi intención poner en duda la competencia de las personas que he citado en las disciplinas en las que se han formado, ni tampoco que los responsables políticos tengan que ser necesariamente técnicos en las áreas que les asignan. Pero lo que sí es importante es que estén capacitados para entender a los expertos y, sobre todo, para no ser vulnerables a las ideologías y modas faltas de un análisis del impacto y que pueden ser nefastas en un sector vital como es la energía.

Los ingenieros, por nuestra formación técnica, económica y cada vez mayor de los mercados energéticos, estamos llamados a jugar un gran papel. Los estudiantes de ingeniería tienen que recibir una sólida formación para que contribuyan a lo que es la base de la transición energética y que, ya señalamos, es una revolución tecnológica. Por supuesto que no contribuimos solos y apostamos por economistas de la energía, expertos en derecho de la energía y expertos en todo lo referente al impacto social, territorial y medioambiental de la producción y uso de la energía.

En las 45 páginas del “Plan estratégico de la Universidad de Oviedo” no se hace un planteamiento bien fundado de la formación que tienen que recibir los futuros ingenieros, entre los que, por la magnitud del reto, caben los industriales, los de minas, materiales y energía, los químicos, los de caminos, los de montes y agrícolas, los geólogos, los biólogos, las ciencias básicas y de la información y en general todas las disciplinas técnicas de la Universidad de Oviedo. El UO 360º es endogámico y tanto los “Ejes transversales: 4 necesidades prioritarias” como “los ejes verticales: 6 áreas de acción” no se adecuan a la “misión” que previamente propone y que transcribo: “Ser la Universidad de Asturias, un motor de desarrollo sostenible, liderando la transformación continua de la región a través de la docencia, investigación y transferencia excelentes. Capacitar y acompañar a las personas generando cultura, riqueza y bienestar”. Es llamativo que en dos ejes transversales tan importantes como son la transformación digital y la necesaria transición ecológica, lo que proponga UO 360º es la digitalización y la sostenibilidad de la propia Universidad, sin que haya proyección exterior hacia las disciplinas que deben componer su programa formativo. En lo relativo a las áreas de acción, no es de extrañar que la propuesta haya desembocado en una lucha localista de distribución de inmuebles sin que haya una justificación de la coherencia formativa que lo sustenta. Es un documento para consumo interno de la Universidad que no parece considerar las necesidades de la sociedad.

Sería más lógico a mi entender comenzar con una “visión” de las enseñanzas técnicas ordenadas en una Universidad Politécnica del Principado de Asturias, con tres Escuelas Politécnicas de Ingeniería (EPI), en los campus de Oviedo, Gijón y Mieres, y después analizar con las empresas y con la sociedad civil, en la que destacaría Compromiso Asturias XXI, las necesidades de formación que requieren los ingenieros del futuro. A partir de ahí, proponer un reparto coherente de los programas, grados, máster, actividades de investigación, con la visión europea del Instituto de Innovación y Tecnología (EIT), y que sea lo suficientemente flexible para adaptarse con eficiencia al progreso de la técnica.