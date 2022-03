La están sufriendo ya en Alemania los numerosos camioneros rusos al volante de vehículos pesados con matrículas de su país o de la vecina Bielorrusia. De pronto se ven insultados en las gasolineras o en la carretera por gente indignada por las imágenes insufribles de la guerra de Ucrania que ven diariamente en sus televisores. A las injurias de que son víctimas esos trabajadores que nada tienen que ver con “la guerra de Putin” se añade el problema que tienen al no poder utilizar sus tarjetas de crédito para comprar comida. Por fortuna hay también solidaridad entre muchos camioneros de otros países, que se acercan a las cabinas de sus colegas rusos a llevarles comida para que resistan hasta que puedan llegar a casa.

Uno ha leído también de restaurantes y locales rusos en varios países europeos que aparecen con pintadas en sus puertas o fachadas y no evita pensar en las consignas que en la Alemania nazi animaban a “no comprar a los judíos”. En aquel caso, los judíos eran las víctimas, como por cierto lo son hoy los palestinos sin que el mundo les preste demasiada atención, pero ¿por qué han de ser cómplices de su presidente todos los rusos, le hayan o no votado? Me recuerda todo esto mi primer viaje a Italia para estudiar en la Universidad de Urbino, y las explicaciones que me veía obligado a dar allí a todo el mundo de que yo no tenía nada que ver con Franco, a quien, por cierto, detestaba.

Vemos que ocurre hoy también en el terreno de la cultura, y así vemos cómo muchas veces no sirve de nada siquiera que un artista se pronuncie contra esa guerra, o en general todas las guerras, para evitar ser desinvitado de un festival, una feria o un concierto. “Sabemos distinguir entre un país y un pueblo. Seguiremos leyendo a Tolstói, pero condenamos al Gobierno ruso”, dijo el otro día el ministro español del ramo, Miquel Iceta. Pero no parece que todo el mundo lo tenga tan claro. La Filarmónica de Cardiff, por ejemplo, ha cancelado un concierto que estaba dedicado a Tchaikovski mientras que la Royal Opera House londinense ha hecho lo mismo con las actuaciones previstas del ballet Bolshói. Y Georg Guerguiev, uno de los más reputados directores de orquesta, fue abucheado en la Scala de Milán, donde interpretaba “La Dama de Picas”, de Tchaikovski, y ha sido suspendido de varios festivales internacionales.

Entre nosotros se pone también en cuestión, por ejemplo, la continuidad del Museo Ruso de Málaga, donde he podido ver durante los últimos años excelentes exposiciones de las primeras vanguardias rusas, con el argumento de que es una filial del Museo Estatal de San Petersburgo. Leo también que la Filmoteca de Andalucía suspendió la proyección del filme Solaris, del gran cineasta ruso Andréi Tarkovsky, fallecido en la capital francesa en 1986.

¿Se prohibirá también exhibir las películas de Tziga Vertov, de Serguéi Eistenstein, o las adaptaciones cinematográficas de clásicos de la literatura rusa como Turguénev o Chéjov por el realizador Andréi Konchalovski? ¿Se impedirá leer en cualquier acto público los versos de Pushkin, de Anna Ajmátova, de Osip Mandelshtam, de Andréi Bely o de Boris Pasternak? ¿Se vetará de cualquier festival incluso la “Jota Aragonesa”, de Mijail Glinka o el “Capricho español”, de Rimski-Korsákov: dos compositores influidos, como tantos otros creadores rusos por la cultura de nuestro país?

Citando a Goya, habría que decir una vez más: “El sueño de la razón produce monstruos”. Y no me refiero sólo al del Kremlin.