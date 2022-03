Lo que debe saber una ministra

No es de mi gusto, criticar en exceso las actuaciones de los representantes públicos elegidos democráticamente. Ni hacerlos objeto caprichosamente de una persecución mediática inmisericorde. Bastante tienen los pobres (pienso) con aguantar el pertinaz lanzamiento de descalificaciones con que los saludan a diario desde diversas instancias. Pero, en ocasiones, se hace difícil, casi imposible, olvidar ese buen propósito.

Me refiero a las declaraciones de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y del presidente del Gobierno, a propósito del paro de autopatronos que ha paralizado la mayor parte del comercio nacional. La ministra advirtió que no se sentaría a dialogar con una plataforma que, según ella, es minoritaria, en absoluto representativa del sector y, por si fuera poco, integrada por militantes de extrema derecha y neonazis. Y el presidente del Gobierno ratificó el contenido de esas declaraciones. Respecto del problema planteado por el transporte de mercancías por carretera, habría que explicarle a la ministra que se trata de un asunto muy antiguo al que las diversas administraciones no han sabido (más bien no han querido) darle solución.

Lo cierto es que en España se da la peculiaridad (excepcional en el resto de Europa) de que entre el 80% y el 90% de la tonelada transportada (incluidos el ferrocarril, el barco, el avión y el oleoducto) pasa por la carretera. Y, otro dato complementario con el anterior, entre el 80% y el 90% de los vehículos autorizados para hacer ese transporte son propiedad de autopatronos de un solo camión o de pequeñas empresas que no sobrepasan la quincena.

Llegados a este punto hay que preguntarse ¿por qué cíclicamente se dan en el sector conflictos durísimos entre camioneros con intervención de las fuerzas de orden publico? Pues casi siempre por los aumentos de precios en los combustibles, por el incumplimiento de las tarifas (cuando había tarifas) y principalmente por el injusto reparto de la carga cuya comercialización estaba, y está, en manos de ese bloque de intereses que llamamos “gran patronal”. El diferencial de precios entre lo que cobra el intermediario sin camión y el camionero sin contactos es notable. Algunos directivos de empresas con gran volumen de cargas se hicieron ricos en connivencia con agencias utilizadas como pantallas. Mientras algunos listos se forraban, los transportistas de un solo camión viajaban solos en su cabina echando cuentas sobre la limitadísima rentabilidad del porte que les permitiría volver a casa.

Habría que explicarle a la ministra que este grave problema económico y social se remonta a la Dictadura. El régimen del general Franco optó por el transporte por carretera en vez de por el cabotaje, unos barcos que costeaban la península Ibérica llevando a bordo mercancía que no excedía mucho de las seiscientas toneladas. En su momento, se consideró una opción acertada. Permitió dar salida a una mano de obra sin cualificar (con la venta de unas tierras, un carné de conducir y un vehículo comprado a plazos transformábamos a un cachazudo campesino en un emprendedor como ahora se dice. El desarrollismo franquista nos trajo también una siderurgia que propició la fabricación de unos potentes vehículos (Pegaso y Barreiros), fomentar la hostelería (varios camiones aparcados ante una casa de comidas eran una presunción de buen yantar) y algunos otros avances que no quiero mencionar para que doña Raquel Sánchez no me acuse de “fascista”. ¡Que cosas hay que oír!