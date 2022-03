Patadas y un libro

Daniel Passarella era bajito para defensa central, pero su carrera como futbolista y entrenador tira de espaldas por su altura. Capitán de la selección argentina, también tiró de espaldas, de frente, de escorzo y de perfil a muchos adversarios que intentaban entrar hacia el gol a través del territorio marcado por ese chacabuquense de gran temperamento. Dejó para la historia del fútbol innumerables patadones en las piernas contrarias, no pocos goles en las redes enemigas y una estremecedora frase irónica que resume su ideario balompédico. Preguntado sobre si se arrepentía de su proceder agresivo, respondió: “Yo pegaba por placer, no como esos mediocres que pegan por necesidad”.

---

La editorial Renacimiento ha compuesto en letra muy pequeña en la portada el nombre del doctor Eduardo San José Vázquez (Gijón, 1977): grande injusticia, pues es él quien ha hecho posible que leamos “Hoy las barricadas”, recopilación de la mayor parte de la obra española de esa portentosa mujer mexicana, escritora en inglés, judía, antropóloga, periodista, historiadora, muñidora de la llegada de Trotsky a México… llamada Anita Brenner, muerta en accidente de tráfico en 1974, a sus 69. Fueron muchos los años de trabajo que el traductor, introductor y cuidadoso editor crítico San José, profesor titular de la Universidad de Oviedo, ha empleado en alumbrar estas crónicas apasionadas y de lectura apasionante que cubren de 1933 a 1937, para que su nombre y apellidos figuren solo en letra pequeñita. Sé de su esfuerzo monumental porque estuvo a punto de costarnos la amistad: el profesor Eduardo San José Vázquez siempre estaba con Anita Brenner en la chepa nunca para charlar de otra cosa. Hace unas semanas asistí a un espectáculo insólito. Me vino San José a regalar el libro y comenzó a hablarme del mismo, de Anita Brenner, de México y EE.UU., de aquel telegrama inédito sobre el POUM y Nin que encontró, de los guantes aislantes que usaba en la biblioteca no sé cuántos de las no sé cuántas que visitó, de fechas, datos, de una investigadora australiana… ¿Una brasa insoportable? Muy, muy al contrario. El espectáculo insólito referido era que un autor universitario hablase de su obra con pasión, con desbordada pasión, apartada del habitual tono académico y pelmazo, entregado a comunicarme el inconmensurable gozo que le produjo esa recuperación histórica. Un par de horas me tuvo embobado. Qué lujo este profe, qué envidia su arrolladora pasión, qué cicateros en la editorial.

---

Cuando el mítico Jimmy Murphy estaba al frente de la selección balompédica del País de Gales, inició una rueda de prensa quejándose. Decía la fama que los futbolistas galeses eran tipos no duros, sino durísimos, leñeros resolutos, trituradores de meniscos, tibias, peronés, ligamentos y tobillos contrarios. Por eso, extrañó muy mucho el lamento inicial de Murphy: “No me han gustado las entradas que hemos hecho”. Perplejidad y extrañeza entre los plumillas: ¿un galés afeando a los suyos dureza? Inaudito. Además, continuó con falsa conmiseración piadosa: “Les hacemos daño”. Los boquiabiertos periodistas no sospechaban que el enunciado no había llegado a su fin, que escondía una bomba carcajeante: “Pero se levantan”. Léase todo junto: “No me han gustado las entradas que hemos hecho. Les hacemos daño, pero se levantan”. Es decir, cuando le entras a un contrario y juegas con Gales, lo dejas sobre el césped hasta que los camilleros lo retiran. Quizá sea la “ostranenie” (enseguida explico el palabro) la clave del humor instantáneo, de esa repentización divertida que espabila nuestra atención.

---

Este uso de la palabra rusa (pobre Ucrania, carajo) “ostranenie”, que podríamos traducir por extrañamiento o desfamiliarización, la popularizó el crítico Víktor Shklovski. Siempre he preferido traducirla por “ruptura de lo lógicamente esperado”: un intento de avivar nuestros sentidos, adormecidos por la vagancia del pensamiento automático.

---

Dos palíndromos regala mi amigo invisible esta semana a quienes leen estas líneas. Y nada menos que 23 y 33 caracteres: “A la renegada nada, generala”. Y “¿Ser edil social? Solo los laicos líderes”.