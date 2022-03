La inflación es de extrema derecha

Cuidado con la inflación, presidente Sánchez, que la subida desmedida de los precios es una trituradora de gobiernos. Esa espada de Damocles tendrá más repercusión en la tensión social del país que encontrarse vacías las estanterías de los supermercados, parar el transporte por carreteras o derramar sobre el suelo la leche que no puede recogerse.

La inflación es un impuesto no regulado por ley, un tributo que grava el consumo que empobrece a los ciudadanos y por lógica afecta a la vulnerabilidad de los menos pudientes, a los que el sueldo solo les da para artículos de primera necesidad cuyo precio se ha puesto por las nubes. Que algunos expertos denominen a la inflación “el impuesto de los pobres” no esconde que un IPC desbocado repercute también enormemente en la salud económica de las clases medias. Ojo al dato.

Como de costumbre, Sánchez y su tropa culparán al empedrado. Dirán que la responsabilidad no es suya, si no consecuencia de una situación global que nos viene mal dada, pero la inflación ya se veía venir antes de la invasión de Ucrania. El brutal encarecimiento de la energía no es responsabilidad exclusiva de los excesos bélicos de Putin: en este país llevamos ya dos años pagando la luz industrial más cara de Europa a causa en parte de la cantinela de la nueva economía verde, que se ha convertido en himno del Gobierno. Y que cuando se entona sin pentagrama se convierte en un desafine insufrible.

Para frenar escalada de precios y la dolorosa pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, a Sánchez solo le quedan dos alternativas: más subsidios y menos impuestos. Salvo que alguien pretenda aprovechar la ocasión para convertir a España en la Argentina o la Venezuela de Europa. Pero de eso también tendrá la culpa Putin. O será que la inflación es fenómeno de extrema derecha.