“Risto” y OT

Lo que no consiga Ricardo Mejide, “Risto”, no lo consigue nadie. Acaba de exigir públicamente la comparecencia de Zelenski, mientras que nuestro congreso de diputados pende de la cita previa. Albares aguarda, Sánchez desespera. Zelenski, el presidente de Ucrania, ya compareció ante los parlamentos más importantes de Europa, USA, UK o Israel.

Lo más parecido a un discurso para España es la entrevista a distancia que “Risto” mantuvo con un asesor de la inteligencia ucraniana, muy próximo a Zelenski. Nos pedía aviones, cerrar el espacio aéreo. Es más, el presentador de mentiras y verdades invitó directamente al asesor ucraniano para que se acompañe de Volodímir.

Ricardo Mejide haría un gran favor a España si en vez del presidente de Ucrania entrevistase a Putin en “Todo es verdad”. Al de las mentirás mejor que no. Lo que va decir Volodímir es previsible, un guion ya redactado para España, viendo la cita terrorista que hizo del 11-S ante el congreso de los EEUU. El Holocausto lo mentó en la comparecencia al parlamento de Israel. Al Reino Unido le habló de la lucha frente a la Alemania nazi. Los lores, al unísono, se entregaron pero ya no son la Unión Europea que busca Zelenski. Ante el Bundestag su argumento fue menos enérgico y más energético. Reprochó el gaseoducto que les une con Rusia: “¡Cierren el gas ya!”, recomendaba el exactor. Putin convierte sus euros a rublos que es un primor. A los de Macron les espetó los lazos comerciales con Rusia. No tiró mucho de historia, menos mal. El fantasma de Napoleón anda por ahí.

El reto para “Risto”, como un buen tribuno que es, sería entrevistar a Putin, recuperando su experiencia de juez en “Operación Triunfo”. El influyente Ricardo valoraría la cantada de Putin, con el mejor reproche acuñado por José Mota: “Cantas menos que un grillo mojado”.

¡Vete, Vladimir, con la música a otra parte! Vete con tus tanques, los de petróleo y los que sueltan zambombazos matando a inocentes.

Ese es mi “Risto”.