Un camionero llamado Putin.

La invasión de Ucrania por tropas de la Rusia postsoviética ha degenerado en una guerra cruenta y altamente destructiva que ya ha superado el mes de duración sin que se vislumbre la posibilidad de un alto el fuego. Como modesta contribución al esclarecimiento (o al oscurecimiento, que todo pudiera ser) del trágico suceso, envío este brevísimo diccionario sin valor académico.

No dejar a nadie atrás.

Frase que han puesto de moda el presidente del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con apoyo de una variopinta mayoría parlamentaria que el PP y Vox, la derecha centrada y la derecha extraviada, respectivamente, llaman, no sin ironía, la “Alianza Frankenstein”. El señor Sánchez promete que no dejará a nadie a su espalda mientras el camina con paso rápido (“ el paso alegre de la paz” como cantaban los falangistas”) hacia la modernidad y al socialismo de pan y mantequilla. La frase es ambigua y se presta a varias interpretaciones. Por uno de sus costados, el idioma nos permite imaginar al apuesto explorador Sánchez volviendo sobre sus pasos (en la selva, en el desierto, o en una trinchera bajo fuego enemigo) para rescatar al compañero que se ha quedado atrás al resultar herido. La heroicidad siempre tiene recompensa y llegadas las elecciones los ciudadanos le premiarán con un triunfo. Claro que caben otras interpretaciones. Por ejemplo, la de aquellos que se quedan atrás a lo zorro para no seguir a Sánchez caminando hacia el abismo.

Arrimar el hombro.

Expresión complementaria de la anterior. Alude a la acción de emplear la fuerza física, solo o en compañía de otros, para mover un objeto pesado. En una segunda acepción se usa para pedir ayuda a los que se muestran reacios a colaborar en una obra de interés común. Puede ser de dos clases: voluntaria y obligatoria. En la guerra de Ucrania hemos visto ejemplos de las dos.

La minoría mayoritaria.

Genial argumentación de la ministra de Transportes sobre la verdadera representatividad de los autopatronos que se han declarado en paro. Parece haber quedado en evidencia que nadie puede obligar a los transportistas propietarios del camión que conducen (abrumadoramente mayoritarios) a que continúen prestando servicios por debajo de sus costes. Cualquiera lo entendería. Excepto la señora Sánchez que se niega a recibir a los convocantes del paro mientras dialoga con los intermediarios sin camión que se benefician de las subcontrataciones.

Un camionero llamado Putin.

Entre las maldades atribuidas a Putin, el diabólico presidente de la Federación Rusa, destaca su faceta de camionero. Una actividad que compagina con sus siniestros manejos en la perdición de las almas , comparecencia en exorcismos y resto de ocupaciones infernales. Lo que desconocíamos es su implicación en el paro del transporte. Lo han descubierto el presidente Sánchez y las ministras de Hacienda y Transportes. ¡Y lo que nos queda por conocer!