El precio de la luz es político

Las “malditas” eléctricas se han embolsado 10.000 millones de beneficios y estas parecen ser las nuevas culpables del desorbitado precio de la luz. Aunque realmente esa cantidad incluye aproximadamente la mitad de las ganancias de las eléctricas obtenidas fuera de España y, además, el resultado es antes de impuestos; considerando esa cifra después de impuestos rondaría los 4.500 millones de euros. ¿Es mucho, es poco? Lo cierto es que con eso no se paga ni el 1% del Presupuesto del Estado que ascienden a 458.000 millones. Tampoco parece excesivo si se compara con los 20.000 millones de euros que ingresará previsiblemente este año el gobierno con los impuestos y gravámenes del consumo eléctrico. Pero si choca que las compañías vendan la energía hidroeléctrica 40 veces más caro a como la produce. Entonces, ¿cómo se explica unos precios tan elevados? Las eléctricas trabajan en mercados muy regulados, intervenidos previamente por el Estado, muchas veces con criterios discrecionales e inorgánicos. Es decir, el precio de la luz está altamente condicionado por decisiones políticas. El tipo de impuesto de valor añadido, es político. El impuesto sobre el valor de la producción a la energía (que no se aplica en los países de nuestro entorno) es político. El pacto verde, causa real de la hiperinflación de los precios, es político. El canon hidráulico, que grava directamente los ingresos (no los beneficios) de la producción hidráulica; un canon que se aplica por utilizar un recurso que es de dominio público, obviamente es político. El impuesto especial al consumo de la electricidad, que fue originariamente creado como recargo en las facturas para subvencionar la minería del carbón: político. La recaudación de los derechos de emisión de CO2, creado para, teóricamente, desincentivar a las empresas a utilizar tecnologías contaminantes: político. La cuota de producción de energía nuclear y almacenamiento de residuos, que se solapa con la tasa que se paga para financiar el desmantelamiento de las propias centrales: político. Los Ayuntamientos también se aúpan al carro con una tasa llamada de “ocupación de la vía pública”. A estos impuestos habría que incluir el Impuesto de Sociedades que tienen que pagar todas las empresas que intervienen en el ciclo de producción y distribución de la electricidad. Todo el sistema de determinación de precios es político y supone más del 60% de la factura de la luz. La prima de renovables es política. La desnuclearización o la dependencia del gas son resultado de decisiones políticas. No me digan que no es política la resolución gubernamental de no explotar el yacimiento de gas español que daría sostenimiento a nuestra economía durante cuarenta años o la prohibición de la extracción de las reservas de uranio que nos haría independientes de su suministro. Es política la decisión de tener una tarifa regulada que está ligada a la volatilidad del mercado mayorista, mientras el resto de países europeos han optado por disponer de una tarifa regulada ligada al mercado de futuros, que no está sujeta a los vaivenes del día a día que provoca la incorporación de renovables al “mix” energético. Esta fórmula podría haberse cambiado a principio de año y no se hizo. Solo falta limitar los precios para producir desabastecimiento o nacionalizar las eléctricas y convertir a todos los trabajadores en nuevos funcionarios y poner de presidente algún “elegido” como en las quebradas cajas de ahorros: la falta de competencia y la dependencia de los presupuestos en vez de los beneficios multiplicaría los costes y aseguraría las pérdidas socializadas y continuadas. Las soluciones no pasan por regular más para tropezar en la piedra de la miseria, sino, y de inmediato, bajar los ingresos “políticos” y liberalizar el mercado mayorista. Disminuir los subsidios energéticos para desafectar el dispendio y reducir las importaciones de energía y combustible que afectan negativamente el balance. Y hacer políticas para promover instalaciones “backup” que modulen los desajustes de la demanda de las energías “verdes”, mediante plantas de tecnología energética que den estabilidad y precios competitivos a los consumidores. Aunque, hoy, lo urgente es unirse a las numerosas voces sensatas que claman bajar impuestos y sacar de la factura energética cargas de forma permanente que favorezcan la competitividad y la economía familiar.