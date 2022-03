Si vis pacem para bellum

El título de este artículo es lo suficientemente descriptivo para poder adivinar con facilidad el contenido del mismo. Es una antigua frase sapiencial romana que traducida viene a decir: “Si quieres la paz, prepara la guerra”. La conciencia de la defensa enmarcada en un principio muy claro, el sentido de la consecución de la paz se deberá sostener permanentemente con el aporte de unos mínimos de seguridad colectiva sustentada en una eficiente capacidad de defensa. El conflicto de Ucrania nos ha despertado de un sueño buenista y, por qué no decirlo, utópico. No es cuestión de ser militarista o no, es algo mucho más simple, se trata de preservar la paz a través de una implementación constante de la capacidad de disuasión, de una defensa potente, sugestiva de un criterio que no se escapa a la imposición / presentación de las propias capacidades de respuesta en el caso de ilegítima agresión. Putin con su “bofetada” de realismo político ha despertado al denominado mundo europeo/occidental de su contexto pacifista y no beligerante marcado con rotundidad en su convivencia y ordenamiento social. La conciencia de defensa, tan poco trabajada en nuestros sistemas educativos, deberá ser revisada y actualizada, implementada sin complejos, con rotundidad, como factor de cohesión e instrumento esencial de protección de nuestro progreso.

No hay una disyuntiva en el plano de la conciencia de la paz y la de la defensa: pacifismo / militarismo, si lo planteamos de esa forma, nos situaremos en un entorno de vulnerabilidad colectiva a expensas de los deseos del totalitarismo empleado por los que no respetan las mínimas condiciones de una sociedad desarrollada en el respeto de los más esenciales derechos fundamentales de todos. Generar “la conciencia colectiva de la paz” tiene que formar parte de los contenidos de cualquier sistema educativo, potenciar los entornos del diálogo, el respeto mutuo, la empatía, el acercamiento, etcétera, es la mejor forma de construcción de una sociedad justa y con razonables parámetros de convivencia individual y colectiva. También es importante que “la conciencia de la defensa”, a través de la llamada “cultura de defensa”, esté incluida en nuestra socialización. Nuestros Estados-nación, con su monopolio legítimo de la violencia, deben construirse sin dejar de lado o no atendiendo este importante aspecto en el sistema educativo y en todos aquellos campos que generan opinión pública. No es necesario tener que elegir entre la conciencia de la paz y la de la defensa, son complementarias y necesarias, ambas. Sólo podemos extender el modelo en un entorno de seguridad colectiva garantizada con los instrumentos de disuasión necesarios, los que aporta la capacidad de defensa miltar. La imprescindible madurez democrática va unida al realismo político, es decir, al análisis del entorno geopolítico veraz, serio, científico. La invasión de Ucrania es un episodio más, muy cercano, del “huracán de realidad” que lleva implícito y que acude de nuevo a recordarnos algo muy antiguo, pero que bebe de fuentes sabias, razonables, contrastadas en lo histórico con el progreso de las sociedades: el “Si vis pacem para bellum”. Los filósofos romanos decían “prepara la guerra” y no “haz la guerra”, no es militarismo guerrero porque sí, es algo más profundo, es entender que sólo preparándonos de verdad para combatir los problemas nos damos cuenta de su verdadera naturaleza y comprendemos cómo se producen y, por lo tanto, conseguimos ser capaces de disuadir, de anticiparnos y evitarlos. La paz es fruto de una comprensión inteligente del devenir histórico de los acontecimientos sociales, con el conflicto unido indefectiblemente a ellos. Si no nos adelantamos y preparamos convenientemente los potenciales escenarios, seremos más vulnerables y quedaremos a merced del ejercicio del poder sin cortapisas, muy por encima del Derecho Internacional, como claramente nos está mostrando el realismo político, en este caso, de un villano llamado Vladímir Putin... ¡Hay muchos más!