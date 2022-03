El Gobierno tómbola

El Gobierno desestimó la fuerza de los camioneros no adscritos a las principales patronales del sector, no supo dar un volantazo a tiempo en su soberbia y pese al acuerdo recién rubricado, que supone subvencionar el gasóleo para estos profesionales, no existen garantías de que los vehículos parados vayan a arrancar en las próximas horas; al menos en Asturias, donde el acuerdo se antoja más lejano. La huelga del transporte que sumió al país en grave riesgo de desabastecimiento ha puesto de manifiesto lo que ya se sabía: la pérdida de influencia y prestigio de las patronales y los sindicatos tradicionales frente a los “outsiders” capaces de aglutinar el descontento. Átense los machos las organizaciones agrarias, que el ejemplo del sector inflamado de las cuatro ruedas puede prender entre los agricultores y los ganaderos, tan acogotados por la crisis o más que los camioneros.

Ha sido esta semana pródiga en acontecimientos que han tenido al presidente del Gobierno como imán de todas las miradas, y por supuesto de las invectivas. Sánchez logró el viernes que Europa permita a España intervenir la energía, autorizando la excepcionalidad a la Península Ibérica -¿resucitará esta “entente cordiale” de España y Portugal el regreso de los ecos lejanos del iberismo?- . Los hagiógrafos del sanchismo jalean el éxito negociador en favor de la “isla energética”, cuando lo más que el líder del PSOE ha conseguido, por pesadez, es poner topes de forma temporal al gas. Una victoria pírrica, sin más. El otro frente abierto tiene que ver con el del cambio radical de opinión sobre el Sahara. La “neutralidad activa” de décadas en el conflicto polisario troca en un sorprendente encamamiento con el rey de Marruecos. La primera consecuencia de ese viraje inesperado es el enfado de Argelia, que privilegiará a Italia frente a España como centro neurálgico del gas al sur de Europa. Premio para el caballero: otra muñeca chochona para las vitrinas de este Gobierno, que parece una tómbola.