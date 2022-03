Llave del almacén emocional

Hace ya unos cuantos años –antes ya de la eterna pandemia– se puso de moda el término de inteligencia emocional. Tanto que se ha convertido en un término manido y manoseado siempre que se quieren hablar de problemas psicológicos. Parece que todo acaba desembocando en que la imposibilidad de dominar nuestras propias emociones es la base de trastornos de lo más diversos. Puede que algo de eso exista, pero el planteamiento puede llegar a ser extremadamente reduccionista y que las ramas impidan tener una visión más periférica del bosque del problema. No hay ninguna intención en sentar ninguna cátedra sobre este asunto, era un mero desahogo.

Quizás el planteamiento reduccionista se deba a la enorme popularidad que tuvo un libro que llevaba el sugerente título de “Inteligencia emocional” que publicó Daniel Goleman hace ya unos cuantos años, en 1995. Él lo hizo famoso, le dio toda la popularidad del mundo, pero no fue el que lo acuñó. Los psicólogos americanos Peter Salovey y John Mayer lo había hecho antes. El caso es que la teoría de Goleman pivotaba sobre el hecho de que algunas competencias emocionales como el autoconocimiento, la autodisciplina o la empatía son más importantes para manejarse en el día a día que los conocimientos acumulados o que el propio cociente intelectual, cuya medición es tan difusa como incontrolable. A partir de esa piedra angular han surgido teorías de lo más diversas y se ha ligado al descontrol de las emociones con problemas de todo tipo, que han dado pie a guías de lo más diversas para dominar a las incontrolables emociones. Muchos de esos manuales acaban, con toda autoridad, en la sección de la autoayuda.

Como punto de partida merece la pena separar a las emociones de los sentimientos. Las primeras no son más que cambios en el estado físico del cuerpo provocados por la liberación de hormonas o neurotransmisores en el sistema nervioso y que posibilitan que nuestro comportamiento varíe, cambie. Los sentimientos no son lo radicalmente lo opuesto, pero casi. Teóricamente son estados afectivos que surgen de las interpretaciones que nuestro cerebro hace de las cosas que nos pasan por la cabeza. Vamos, de las películas que nos montamos, algunos con más frecuencia que con otros.

Así que ahora que ya saben la diferencia, ¿qué creen que conviene dominar primero, las emociones o los sentimientos? No hace falta que respondan, porque el cerebro es un todo. Para no ser acusado de “clickbait” conviene aclarar que las emociones no son fáciles de controlar, precisamente porque dependen de mecanismos fisiológicos muy complicados de dominar. Más o menos.

Dice Goleman algo así como que cuanto más se fortalezcan las conexiones neuronales, como si fueran un músculo, mejor se puede afrontar los problemas de estrés y de ansiedad. Las otras pandemias que ha dejado la pandemia.

Al lío. Para entrenar la inteligencia emocional lo prioritario –evidentemente– es saber distinguir las emociones. Cuando lleguen es una buena estrategia etiquetarlas, definir en cada momento cómo se está. Al principio, esta práctica puede parecer un poco ridícula, pero todo sacrificio lleva una gran responsabilidad. O algo así. Tampoco está de más expresarlas tal y como vienen, sin intentar reprimirlas, aunque se esté en situaciones sociales que puedan resultar algo embarazosas. Bueno, conviene tener un poco de tiento y ponerse a reír en un entierro, por ejemplo.

Una vez dados esos pasos es importante aprender a manejar esas emociones, calibrando su intensidad, como si nuestro cerebro fuera el mando de la televisión. Y, por último, y casi del mismo modo es importante hacer el ejercicio de ponerse en el lugar de los demás, lo que se conoce como empatía. Otro término que, por cierto, se ha manipulado hasta deformar de forma muy considerable su significado.

Dice otro psicólogo, Robert Hare, este es uno de los máximos exponentes en la delimitación de los rasgos de los psicópatas, que hay un rasgo común entre aquellos que tienen una psicopatía (según sus cuentas el 1% de la población mundial, si han hecho cuentas les saldrá mucha gente) y es que son nulos en el manejo de sus propias emociones. En alguna ocasión Hare se ha referido a los psicópatas como idiotas emocionales. Así que si no quiere ser un idiota ya sabe lo que tiene que hacer.